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Adem Honca Annesi Hacer Honca’yı Ebediyete Uğurladı

Zeytinburnu Afyonkarahisarlılar Dernk başkanı iş insanı Adem Honca’nın annesi Hacer Honca (85)ebediye göçtü. Afyonkarahisar’ın Anıtkaya köyünde toprağa verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Şubat 2023 Cuma 17:41
Adem Honca Annesi Hacer Honca’yı Ebediyete Uğurladı
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Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP)Yönetim kurulu üyesi Adem Honca’nın annesi Hacer Honca köyü Anıtkaya’da toprağa verildi.

Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) Kurucu başkanı gazeteci yazar Hüseyin Çetiner ise şunları söyledi “Zeytinburnu ilçemiz adına kendisi ile beraber güzel çalışmalara imza atmaktan onur duyduğum arkadaşım Adem Honca'nın annesi merhum Hacer Honca annemize Allah’tan rahmet Sayın Adem Honca başta olmak üzere geride kalanlara sabır dilerim “ dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 10.02.2023 17:46
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