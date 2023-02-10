Adem Honca Annesi Hacer Honca’yı Ebediyete Uğurladı

Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP)Yönetim kurulu üyesi Adem Honca’nın annesi Hacer Honca köyü Anıtkaya’da toprağa verildi.

Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) Kurucu başkanı gazeteci yazar Hüseyin Çetiner ise şunları söyledi “Zeytinburnu ilçemiz adına kendisi ile beraber güzel çalışmalara imza atmaktan onur duyduğum arkadaşım Adem Honca'nın annesi merhum Hacer Honca annemize Allah’tan rahmet Sayın Adem Honca başta olmak üzere geride kalanlara sabır dilerim “ dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)