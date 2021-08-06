Adalar'da Yangın Önlemi

Adalar Kaymakamlığı, ilçede meydana gelebilecek olası yangınlara karşı yeni önlemler hayata geçirdi. İBB, bu kapsamda; 7-31 Ağustos tarihleri arasında hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında seferleri azalttı.