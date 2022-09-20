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Acun Ilıcalı’nın Kaza Geçireceğini 9 Eylül’de Söylemişti Zeynep Dorri Jannat Acun Ilıcalı’Nın Kaza Geçireceğini Bildi Bir Öngörüsü Daha Gerçekleşti: Acun Ilıcalı Motor Kazası Yaptı

Ruhsal Öngörü Danışmanı Zeynep Dorri Jannat’ın 9 Eylül’de Acun Ilıcalı’yla ilgili yaptığı öngörü dün gerçekleşti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2022 Salı 14:32
Acun Ilıcalı’nın Kaza Geçireceğini 9 Eylül’de Söylemişti Zeynep Dorri Jannat Acun Ilıcalı’Nın Kaza Geçireceğini Bildi Bir Öngörüsü Daha Gerçekleşti: Acun Ilıcalı Motor Kazası Yaptı
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Ruhsal Öngörü Danışmanı Zeynep Dorri Jannat’ın 9 Eylül’de Acun Ilıcalı’yla ilgili yaptığı öngörü dün gerçekleşti.

Dünyanın sayılı kahinlerinden birisi olan yaptığı öngörülerle milyonlarca kişinin severek takip ettiği Zeynep Dorri Jannat, bugün yaşanan‘Acun Ilıcalı Trafik Kazası’ ile gerçekleşen öngörülerine bir yenisini daha ekledi.

Dün akşam saatlerinde motoru ile kaza geçirdiği haberleriyle karşımıza çıkan iş adamı Acun Ilıcalı’nın hayati tehlikesi olmadığı konunda kırık meydana geldiği bilgisini aldık.

                

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

On gün önce Acun Ilıcalı’nın kaza geçireceğini öngören Ruhsal Öngörü Danışmanı Zeynep Dorri Jannat ön görüsünün gerçekleşmesinin ardından sosyal medyası üzerinden Acun Ilıcalı’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bu öngörüsü üzerine takipçilerini yine şaşırtmayanRuhsal Öngörü Danışmanı Zeynep Dorri Jannat, İlerleyen günlerde birbirinden önemli öngörüleriyle karşımızda olacağını belirtti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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