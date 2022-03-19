Abkant Büküm Makinesi Nedir ?

Abkant büküm makinesi CNC kontrollü saç Metal Büküm makinaları olarak bilinmektedir. Saç bir levha parçasını istenilen özelliklerde bükebilmek için kullanılan bu teknolojik sistemler sayesinde saç metal hammaddeler istenilen forma sokabilmektedir. Bilgisayarlı sistemler ile entegre çalışan yeni nesil abkant büküm makinaları eş zamanlı olarak kesim ve büküm işlemini birlikte kusursuz bir şekilde sağlamaktadır.

Ülkemizin en önemli makine üreticilerinden birisi olan MVD firması abkant büküm makinesi modelleri ile bu alanda en teknolojik makinaları üretmektedir. Bilgisayar destekli çizim özelliği ile yüksek bir teknoloji sunan bu cihazlar farklı modelleri ile her türlü ihtiyaca yönelik tasarlanmaktadır.

Abkant Büküm Makinesi Modelleri

MVD markası bünyesinde üretilen Abkant büküm makinesi modelleri 4 farklı seri ile her türlü ihtiyacı yönelik farklı özellikler sunmaktadır. Firmaya ait olan resmi web sayfasına giriş yapabilir ve burada ürünler kısmında yer alan Abkant Pres kategori her bir seri modelin tüm detaylı özelliklerini bulabilirsiniz.

MVD markası bünyesinde üretilmekte olan Abkant büküm makineleri detaylı özellikleri ve en yeni fiyat teklifleri için firma ile iletişime geçebilirsiniz. Kendi makinanı tasarla seçeneği ile iş alanınıza en uygun özelliklere sahip olan Abkant büküm makinesini tasarlayarak tüm ihtiyaçlarınızı eksiksiz bir şekilde giderebilirsiniz. Tüm makine modelleri için yüksek teknolojili üretim sistemleri kullanılmakta ve üretilen her bir model ürün garanti kapsamında sizlere sunulmaktadır.

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