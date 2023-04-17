Abdullah Çığrıkçı Hakkın Rahmetine Kavuştu

MURAT AYDIN VE ÖMER ARISOY AYDIN ÇIĞRIKÇI’YI ACILI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI…

Merhumun cenaze namazına Beykoz Belediye başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy başta olmak üzere çok sayıda dostu ve arkadaşı eski Belediye başkan yardımcısı Aydın Çığrıçı’yı yalnız bırakmadı.

Gazetemizin imtiyaz sahibi de şunları söyledi “Sayın Aydın Çığrıkçı işle beraber aynı parti de bir dönem siyaset yaptık. Babası Abdullah Çığrıkçı’ya Allah’tan rahmet,Aydın başkan başta olmak üzere geride kalan yakınlarına baş sağlığı dilerim şeklinde konuştu”.

Merhum Abdullah Çığrıkçı kılınan cenaze namazından sonra Zeytinburnu Silivrikapı Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)