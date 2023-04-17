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Abdullah Çığrıkçı Hakkın Rahmetine Kavuştu

10 sene Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Mali Müşavir Aydın Çırğrıkçı’nın babası Abdullah Çırğrıkçı hakkın rahmetine kavuştu. Merhum son yolculuğuna Zeytinburnu 5 Telsiz camisinde kılınan öğle nazmına müteakip ebediyete uğurlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Nisan 2023 Pazartesi 08:16
Abdullah Çığrıkçı Hakkın Rahmetine Kavuştu
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MURAT AYDIN VE ÖMER ARISOY AYDIN ÇIĞRIKÇI’YI ACILI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI…

Merhumun cenaze namazına Beykoz Belediye başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy başta olmak üzere çok sayıda dostu ve arkadaşı eski Belediye başkan yardımcısı Aydın Çığrıçı’yı yalnız bırakmadı.

Gazetemizin imtiyaz sahibi de şunları söyledi “Sayın Aydın Çığrıkçı işle beraber aynı parti de bir dönem siyaset yaptık. Babası Abdullah Çığrıkçı’ya Allah’tan rahmet,Aydın başkan başta olmak üzere geride kalan yakınlarına baş sağlığı dilerim şeklinde konuştu”.

Merhum Abdullah Çığrıkçı kılınan cenaze namazından sonra Zeytinburnu Silivrikapı Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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