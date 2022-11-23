Abdulkerim Kaval'dan DÜZCE'ye Geçmiş Olsun Mesajı

ABDULKERİM KAVAL: TEK TESELLİ KAYNAĞIMIZ CAN KAYBIMIZIN OLMAMASI...

Gazetemizin genel yayın yönetmeni Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner'e telefon ile bağlanan Abdulkerim Kaval şunları söyledi "12 Kasım 1999'da yaşanan depremden sonra Devletimiz Düzce'de Kamu kurumları kurumları başta olmak üzere büyük oranda binalarımızı yenilediği için bu depremde can kaybı yaşamadık. İnşallah bundan sonra gerek kamu gerekse özel sektör daha sağlıklı binalar yaparak gerçeğimiz olan depreme daha da haızırlıklı olacağız. İlk berlirlemelere göre 35 yaralı hemşehrimiz var. Gün ağırdıkta sonra bu sayı biraz daha artabilir ama çok şükür Merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 şiddendeki depremden tek teselli kaynağımız can kaybının olmamasıdır "dedi.

İSTANBUL TİMES YAYIN GRUBU OLARAK 2 GÜN ÖNCE DÜZCE'DE SOKAK RÖPORTAJI YAPTIK

Yayın grubu olarak 2 gün önce Sakarya,Düzce ve Bolu'da sokak röportajı yapmak üzere bölgeye 3 günlük bir seyahat yaptık. Valilik başta olmak üzere bizlerinde konakladığı Düzce Öğretmenevi başta olmak üzere binaların büyük kısmının tek veya 2 katlı olduğundan dolayı bu depremde büyük bir yıkım olmadığını görmek bizi memnun ve mutlu etti.

Zaten deprem uzmanları da sık sık bizlere deperm değil sağlam olmayan binalar öldürür açıklaması yapıyorlar. Düzce - Gölyaka başta olmak üzere depremde korku ve panik yaşayıp yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)