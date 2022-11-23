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Abdulkerim Kaval'dan DÜZCE'ye Geçmiş Olsun Mesajı

İstanbul Avrupa Yakası Düzceliler Dernek Başkanı Aynı zamanda Ziraat Bankası Daire Başkanı Bürokrat Düzce aşığı Abdukerim Kaval 23.11.2022 aat 00.4.08 'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesi olan 5.9 şiddetindeki depremden dolayı yaralanan hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Kasım 2022 Çarşamba 07:39
Abdulkerim Kaval'dan DÜZCE'ye Geçmiş Olsun Mesajı
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ABDULKERİM KAVAL: TEK TESELLİ KAYNAĞIMIZ CAN KAYBIMIZIN OLMAMASI...

Gazetemizin genel yayın yönetmeni Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner'e telefon ile bağlanan Abdulkerim Kaval şunları söyledi "12 Kasım 1999'da yaşanan depremden sonra Devletimiz Düzce'de Kamu kurumları kurumları başta olmak üzere büyük oranda binalarımızı yenilediği için bu depremde can kaybı yaşamadık. İnşallah bundan sonra gerek kamu gerekse özel sektör daha sağlıklı binalar yaparak gerçeğimiz olan depreme daha da haızırlıklı olacağız. İlk berlirlemelere göre 35 yaralı hemşehrimiz var. Gün ağırdıkta sonra bu sayı biraz daha artabilir ama  çok şükür Merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 şiddendeki depremden tek teselli kaynağımız can kaybının olmamasıdır "dedi. 

İSTANBUL TİMES YAYIN GRUBU OLARAK 2 GÜN ÖNCE DÜZCE'DE SOKAK RÖPORTAJI YAPTIK 

Yayın grubu olarak 2 gün önce Sakarya,Düzce ve Bolu'da sokak röportajı yapmak üzere bölgeye 3 günlük bir seyahat yaptık. Valilik başta olmak üzere bizlerinde konakladığı Düzce Öğretmenevi başta olmak üzere binaların büyük kısmının tek veya 2 katlı olduğundan dolayı bu depremde büyük bir yıkım olmadığını görmek bizi memnun ve mutlu etti.

Zaten deprem uzmanları da sık sık bizlere deperm değil sağlam olmayan binalar öldürür açıklaması yapıyorlar. Düzce - Gölyaka başta olmak üzere depremde korku ve panik yaşayıp yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 23.11.2022 12:30
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