ABD’li akademisyen Kılıçdaroğlu’na ‘Kurtarın bizi lütfen’ dedi,İMAMOĞLU NE DEDİ ?

ABD’li akademisyen Kılıçdaroğlu’na ‘Kurtarın bizi lütfen’ dedi, İmamoğlu espriyi patlattı: Amerika’yı demek istemedi galiba

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye demokrasi tarihinin dönüm noktalarından 23 Haziran 2019 seçiminin 3. yıldönümünde, mesaisinin tamamını İstanbul’a ayırdı. Sabah saatlerinde “İstanbul'a Hizmette 3. Yıl Sunumu” etkinliğine katılan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu rehberliğinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP milletvekilleri Sibel Özdemir, Emine Gülizar Emecan, Özgür Karabat ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun eşlik ettiği Kılıçdaroğlu’nun ilk adresi, Kanunî Sultan Süleyman'ın emriyle, Mimar Sinan tarafından 1555-1562 yılları arasında yapılan ve Kemerburgaz Kent Ormanı içerisindeki Alibeyköy Barajı’nda bulunan Mağlova Su Kemeri oldu. Kılıçdaroğlu, burada, İmamoğlu ve İBB iştirak şirketi Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Ethem Pişkin tarafından bilgilendirildi.

İSTABUL TIMES HABER MERKEZİ / HUSEYİN ÇETİNER / EYÜPSULTAN – ARNAVUTKÖY – BÜYÜKÇEKMECE - BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

KAHKAHA ATTIRAN DİYALOG

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun Kemerburgaz ziyareti ilginç bir diyaloga da sahne oldu. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, kent ormanında karşılaştıkları Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Abdullah Demir ile ABD’li İngilizce öğretmeni Ian Fitzmorris’le renki bir sohbet gerçekleştirdi. Fitzmorris, İmamoğlu’nun, “Burada yaşıyorsunuz. Nerelisiniz” sorusuna, “Amerikalıyım. Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışıyorum. Bu da öğrencim. Lütfen kurtarın” yanıtını verince, 4’lü ve çevredekiler arasında kahkahalar yükseldi. İmamoğlu’nun, “Genel Başkanım, Amerika’yı demek istemedi galiba” sözleri, gülüşmelerin dozunu yükseltti.

VATANDAŞTAN KILIÇDAROĞLU’NA: “BENİMLE TAVLA OYNARSAN, OYUMU SANA VERECEĞİM”

Kemerburgaz’ın ardından Arnavutköy’e geçen Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Boğazköy İstiklal Mahallesi’ndeki köy kahvesinde çay molası verdi. Kılıçdaroğlu, köylülerle ekonomi ağırlıklı bir sohbet gerçekleştirirken, İstiklal Mahallesi Muhtarı Suat Özgür, yaşadıkları sorunları İmamoğlu’na aktardı. İmamoğlu, yanında bulunan yardımcılarına, not aldırdığı konularla ilgi talimat verdi. Kılıçdaroğlu, ziyaretin sonunda bir vatandaşın “Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim; söz” şeklindeki teklifine, “Tamam” yanıtını verdi.

ARNAVUTKÖY, BÜYÜKÇEKMECE…

Boğazköy’den Yunus Emre Mahallesi’ne geçen Kılıçdaroğlu, yapımında sona Arnavutköy Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay tarafından bilgilendirilen Kılıçdaroğlu, rotasını Büyükçekmece’ye kırdı. Atatürk Mahallesi sahilinde, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, “Büyükçekmece-Beylikdüzü Kordonboyu Düzenlemesi İnşaatı”nda incelemelerde bulundu. Akgün ve İBB bürokratları tarafından çalışmalarla ilgili bilgilendirilen heyet, vatandaşların yoğun ilgisi altında Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ne doğru yola çıktı.

SON DURAK: BEYLİKDÜZÜ