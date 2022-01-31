banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 5
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2,003.20
ALTIN
770.54
DOLAR
13.29
STERLİN
17.93
EURO
14.98
ABD Büyükelçisi Flake’den, İmamoğlu' nun ‘ASKIDA FATURA' Projesine Özel İlgi
ABD Büyükelçisi Flake’den, İmamoğlu' nun...
Mürşide Aygün ve Burak Aksu Mutluluğa Evet Dedi
Mürşide Aygün ve Burak Aksu...
Yarın Seçim Olsa Ekrem Başkanın Oyu % 58, ve Kar Olayı …
Son Dakika
Yarın Seçim Olsa Ekrem Başkanın...
İBB Başkanı İmamoğlu MOBESE Görüntülerini Sızdıranlardan Şikayetçi Oldu
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu MOBESE Görüntülerini...

ABD Büyükelçisi Flake’den, İmamoğlu' nun ‘ASKIDA FATURA' Projesine Özel İlgi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni atanan ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake’i Saraçhane’deki makam odasında ağırladı. Flake, nezaket ziyaretinde bulunduğu İmamoğlu’ndan, 2021 yılı “Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması”nda büyük ödülü kazanan ‘Askıda Fatura’ uygulamasıyla ilgili detaylı bilgiler aldı. İmamoğlu ve Flake, görüşmede, muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ocak 2022 Pazartesi 18:29
ABD Büyükelçisi Flake’den, İmamoğlu' nun ‘ASKIDA FATURA' Projesine Özel İlgi
banner171

SARAÇHANE / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni atanan ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ve eşi Cheryl Flake’i Saraçhane’deki makam odasında ağırladı. Görüşmeye, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell de katıldı. Kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Büyükelçi Flake ve eşini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “İstanbul, dünyanın en önemli şehirlerinden birisi ve dünyayla olan bağının en kuvvetli olması gereken kentlerden birisi. Zira, bu yüzyılın şehirlerin yüzyılı olacağını düşünüyorum. Bu duyguyla, göreve geldiğim günden beri hem Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğiyle hem de Sayın Başkonsolosla yürüttüğümüz güzel ilişkilerin, sizin bu yeni görev döneminizde çok daha iyi yerlere gelmesini elbette diliyorum” dedi.

“DÜNYANIN BÜYÜK BİR MİRASINI İSTANBUL'DA YAŞATIYORUZ”

Ziyaret öncesinde, restorasyon çalışmaları yaklaşık 6 ay sonra bitecek olan tarihi Bozdoğan Kemeri’nde incelemelerde bulunduğu bilgisini Büyükelçi Flake ile paylaşan İmamoğlu, “Hemen yanı başımızdaki bir su kemerinde, 1’nci yüzyıldan kalma bir su kemeri temelini yerinde gördüğüm gibi; bugüne kadar gelen hem Roma döneminin hem Bizans döneminin hem de Osmanlı döneminin su kemerini hissederek burada sizi ağırlıyorum. Dolayısıyla dünyanın büyük bir mirasını İstanbul'da yaşattığımızı biliyorum. Bu duyguyla Türkiye'nin her zaman iyi ilişkilerde olmasının çok değerli olduğunu bildiğim Amerika Birleşik Devletleri sürecinde, İstanbul'un da iyi ilişkilerin önemli bir merkezi olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ASKIDA FATURA”NIN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Büyükelçi Flake de İstanbul gibi güzel bir şehirde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İBB’nin, iyilik hareketi olarak kurumsal denetim altında uyguladığı “Askıda Fatura” projesinin, 2021 yılı “Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması”nı kazanmasına vurgu yapan Flake, içeriği hakkında bilgi aldı. İstanbul’un kalabalık bir şehir olduğunu vurgulayan ve nüfusunu merak eden Flake, Arizona’da 2 senatör olarak 7 milyonu temsil ettiklerini ifade etti. İmamoğlu ve Büyükelçi kalabalık ailelerde büyümenin, yönetim noktasında kişiye daha fazla anlayış, hoşgörü kazandırdığından da bahsetti.

İmamoğlu ve Flake, görüşmede muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En İyi WooCommerce Temaları Wp Mağaza
En İyi WooCommerce Temaları Wp Mağaza
CRR 2022 Konser Sezonunu Açtı
CRR 2022 Konser Sezonunu Açtı
İstanbul'a Elektrikli Otobüsler Geliyor
İstanbul'a Elektrikli Otobüsler Geliyor
İmamoğlu’nun MOBESE Görüntüleri TBMM Gündeminde
İmamoğlu’nun MOBESE Görüntüleri TBMM Gündeminde
Terör Mağduru Çocuklara İstanbul Turu
Terör Mağduru Çocuklara İstanbul Turu

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169