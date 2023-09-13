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A Haberin İmamoğlu Düşmnalığı Artık Sınır Tanımıyor

Vatan Caddesi’nde önceki akşam yaşanan kazada, orta şeritte bir minibüse arkadan çarpan motosiklet sağ şeride sürüklendi. Motosikletin arkasında oturan kadın yolcu, sağ şeritte düşük hızda seyreden özel halk otobüsünün altına girdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Eylül 2023 Çarşamba 10:18
A Haberin İmamoğlu Düşmnalığı Artık Sınır Tanımıyor
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KAZADA KUSURU OLMAYAN İETT OTOBÜSÜNÜ SUÇLU İLAN ETTİLER İŞTE FATİH’TEKİ KAZANIN SEBEBİ: MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLET, OTOBÜSÜN ALTINA SÜRÜKLENDİ

 Motosikleti kullanan Yasin Levent hafif yaralanırken arkasında oturan eşi Meryem Büşra Levent otobüsün sol arka tekerinin altına girerek ağır yaralandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

A HABER KAZA HABERİNDE BİLE İFTİRA ATTI

İBB’ye yönelik iftira kampanyasını sürdüren Ahaber, kazayla ilgili haberinde “İmamoğlu İstanbul'u yedi bitirdi!” başlığını kullandı. Devamında da Fatih’te motosiklet İETT otobüsüne çarptı: Hamile kadın otobüsün altında kaldı”diyerek kazanın gerçek sebebini gizledi.

KAZANIN GERÇEK SEBEBİ POLİS TUTANAĞINDA

Salı akşamı saat 17.45 sıralarında yaşanan kazanın detayları, polis tutanağına yansıdı. Şehremini polis merkezinde ifade veren otobüs şoförü, kazanın detaylarını polis tutanağında şu sözlerle anlattı: 17.45 sıralarında vatan caddesi üzerinden Aksaray istikametine 30-35 km hızla en sağ şeritte seyir halindeydim. Durağa gelmeden sol tarafıma Vito marka bir araç yanaştı. Vito marka minibüsün sağ arkasına çarpan motosiklet yere düştü.

Yere düşme sonucu arkada oturan kadın otobüsün altına girdi. Ani fren yaptım. Aşağı indim. Yaralılara yardım için elimden geleni yaptım”. Görgü şahitleri de otobüs şoförünün ifadesini doğruladı.

HABERLERDE MİNİBÜSTEN HİÇ BAHSEDİLMEDİ

Kaza olur olmaz hızlıca olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Meryem Büşra Levent, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili geçilen haberlerde “ Fatih’te motosiklet İETT otobüsüne çarptı” başlığı kullanıldı. Kazanın sebebi olan minibüsten hiç bahsedilmedi.

A haber internet sitesi işi daha da ileri götürerek, kazayla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu suçladı. “İmamoğlu İstanbul'u yedi bitirdi! ” başlığı kullanıldı. Hem polis tutanağı, hem de görgü şahitleri yapılan maksatlı çarpıtma haberleri yalanladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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