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9 İlçeye 40 Bin Kişilik Yeni Spor Merkezleri

İBB, daha fazla İstanbullunun hayatına hareket katması için toplam 40 bin kişi kapasiteli 11 spor merkezini yenileyerek hizmete açtı. Tüm spor aletlerinin ve ekipmanların yenilendiği merkezlerde fitness, pilates ve steap aerobik gibi birçok branşta salon sporları yapılabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Kasım 2021 Salı 10:14
9 İlçeye 40 Bin Kişilik Yeni Spor Merkezleri
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha çok sayıda İstanbullunun spor yapabilmesi için yeni spor alanlarını hizmete açtı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 9 ilçede 11 spor merkezi yenilenerek İstanbulluların kullanımına sunuldu. İstanbul’a kazandırılan merkezlerin sayısı, 2022 Ocak ayı içerisinde Büyük İstanbul Otogarı’nda açılması planlananla birlikte 12’ye çıkacak. İstanbul, 4 bin 314 metrekare yeni spor alanına kavuşacak. İBB’nin hizmet verdiği spor tesislerinin sayısı ise 30 ilçede 63’e ulaşacak.

BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

İBB daha önce İSMEK bünyesinde hizmet veren spor merkezlerinde geniş kapsamlı tadilat başlattı. Yapılan çalışmalarla hizmet kalitesinin ve konfor düzeyinin arttırılması, üyelerin daha modern ve günün şartlarına uygun ortamlarda spor yapabilmeleri amaçlandı. Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte merkezlerdeki tüm spor aletleri ve ekipmanlar da yenilendi. 

HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

İBB iştiraki SPOR İSTANBUL tarafından işletilen merkezlerde 16 yaş ve üzerindeki tüm İstanbullular spor yapabiliyor. Aylık 40 bin üye kapasitesi bulunan merkezlerde hafta içi 07.00-22.30 arası, hafta sonu ise 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriliyor. 

7 BRANŞTA EZGERSİZ

Görev alan spor eğitmenlerinin mesleki ve kişisel gelişimleri için oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerin düzenlendiği İBB Spor Merkezlerinde 12 adet fitness salonu, 13 adet stüdyo salonu ve 1 adet spinning salonu bulunuyor. Merkezlere gelenler ise uzman eğitmenler eşliğinde fitness, pilates, aero dans, step aerobik, fonksiyonel antrenman, spinnig ve tabata egzersizleri yapabiliyor.

1

Beylikdüzü Beykent Spor Eğitim Merkezi

Yavuz Sultan Selim Bulv. Adnan Kahveci Mah. No: 17/A-136 K:4 (Uyum Çarşı Üstü) Beykent Beylikdüzü

2

Büyükçekmece Mimaroba Spor Eğitim Merkezi

Mimaroba Mah., Mustafa Kemal Bulv., Royal İş Merkezi  No :11/B Büyükçekmece

3

Güngören Spor Eğitim Merkezi

Genç Osman Mah., Akyıldız Sokak, No: 4 Güngören

4

Küçükçekmece Sefaköy Spor Eğitim Merkezi

Fevzi Çakmak mahallesi Ahmet Kocabıyık Caddesi No:  18 Kat: 1 Sefaköy / Küçükçekmece

5

Kartal Atalar Spor Eğitim Merkezi

Üsküdar Cad. No:27 Atalar-Kartal

6

Kartal Hürriyet Mah. Spor Eğitim Merkezi

Hürriyet Mah.Abdi İpekçi Cd. Ykym Binası Zemin Kat. Kartal

7

Kartal Yakacık Spor Eğitim Merkezi

Yakacık Çarşı Mah., Kartal Cd. No 2, Yakacık Kültür Merkezi Binası, Kartal

8

Silivri Spor Eğitim Merkezi

Piri Mehmet Paşa Mah., Mumhane Sk.,Seyfettin Memiş İş Hanı No:24/2 Silivri

9

Sultanbeyli Mehmet Akif Ersoy Spor Merkezi

Mehmet Akif Mah. Gül Cad. No:13 Kat 4 Sultanbeyli 

10

Tuzla Spor Eğitim Merkezi

Yayla Mah., İSMEK İBB Hizmet Binası, Ayışığı Sok. No:8  Tuzla 

11

Ümraniye Mithatpaşa Spor Eğitim Merkezi

Atakent Mah., Mithatpaşa Cad., No:107 Kat:4 34760 Ümraniye

12

Otogar Spor Eğitim Merkezi

Büyük İstanbul Otogarı (Yapımı devam ediyor)

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