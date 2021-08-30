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81 odalı evimizde, Atatürk hep baş köşede

Büyük zaferin şerefine hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarının baş köşede yer aldığı video, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşımda #HepBaşköşede etiketi kullanıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:27
81 odalı evimizde, Atatürk hep baş köşede
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Balıkesirlilerden oluşan video

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, ses getiren bir videoya imza attı. Çekimleri Balıkesir’de gerçekleştirilen videoda; birçok Balıkesirli vatandaş yer aldı.

#HepBaşköşede

Büyük zaferin şerefine çekilen ve Atatürk fotoğraflarının başköşede yer aldığı film ile eşzamanlı olarak; “hepbaskosede” hashtagi ile birlikte sosyal medya hareketi başlatıldı. Bu hashtagh ile Balıkesirli vatandaşlardan duvarlarına astıkları Atatürk fotoğraflarını paylaşmaları istendi.
İşte çok beğeni alan 30 Ağustos Zafer Bayramı filmi ve metni

Farklıyız hepimiz...

Kimimizin güneş esmerleştirmiş tenini...

Kimimizin yanaklarını çiller süslemiş…

Kimimiz gönül vermiş toprağa…

Kimimiz ilmek ilmek bağlanmış sırdaşına…

Kimimizin yüzüne çizgiler bırakmış yıllar…

Kimimiz daha en taze baharında…

81 odalı evimizi, farklılıklarımızla güzelleştiriyoruz aslında...

Ve konu kuvai milliye şehri Balıkesir olunca; aynı memleket türküsünü söylüyor aynı fotoğrafı asıyoruz duvarımıza...

BİZE BU TOPRAKLARI EV YAPAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA MİNNETLE...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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