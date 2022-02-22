banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
841.59
DOLAR
13.79
STERLİN
18.77
EURO
15.65
Malatya’lılar Babacan’ı Ağırladı
Son Dakika
Malatya’lılar Babacan’ı Ağırladı
Doç.Dr.Fatma Şen :Kanserden Korkma Geç Kalmaktan Kork Dedi
Doç.Dr.Fatma Şen :Kanserden Korkma Geç...
Gelin Canlar Bir Olalım
Gelin Canlar Bir Olalım
Esenyurt’tan türkiye’ye model: “kampüs lise”
Esenyurt’tan türkiye’ye model: “kampüs lise”

80’lerin Ünlü Caz Sanatçısı Hayatını Kaybetti

Son 2 yılını İBB’nin Darülaceze Kayışdağı yerleşkesinde sürdüren caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti. Falay, memleketi olan Kuşadası’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Şubat 2022 Salı 13:04
80’lerin Ünlü Caz Sanatçısı Hayatını Kaybetti
banner171

1980’lerin ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti. Falay, son 2 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde hayatını sürdürüyordu. Ahmet Muvaffak Falay’ın cenazesi, 23 Şubat günü memleketi olan Kuşadası’nda ikindi namazının ardından  toprağa verilecek. 

AHMET MUVAFFAK FALAY KİMDİR?

Ahmet Muvaffak Falay; 30 Ağustos 1930 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi kendisine küçükken Mafilli diye seslenirken daha sonraları Maffy lakabı ile anılmaya başladı. 

Kuşadası bandosunda başlayan müzik hayatı Ankara Konservatuarı ile devam etti. Yedi yıl süreyle trompet ve piyano çalan Falay, ünlü caz trompetçisi Dizzy Gillespie’yi Türkiye ziyaretinde karşılayanlardan oldu ve Gillespie tarafından başarılı bir müzisyen olarak kendisinden övgüyle bahsettirdi. Sonraki süreçte İsveç’e yerleşen ve burada müzik hayatına devam eden Ahmet Muvaffak Falay dünyanın farklı ülkelerinde caz orkestralarında trompet çaldı. 

1985 yılında ise kendi caz grubunu kurarak konserler vermeye başladı. 1992 yılında Sevda, 1986 yılında we six, 1993 yılında Maffy Falay Sextet, 1996 Hank’s Tune albümlerini çıkardı. 2005 yılında 12. İstanbul Caz Festivalinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülünü aldı. 2011 yılında Altın Güvercin Müzik Yarışması kapsamında heykeli Kuşadası’na dikildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu’ndan İstanbul’a ‘demokrasi’ Daveti
İmamoğlu’ndan İstanbul’a ‘demokrasi’ Daveti
Bağcılarlı Kungfucular Türkiye Şampiyonası’ndan 13 Madalyayla Döndü
Bağcılarlı Kungfucular Türkiye Şampiyonası’ndan 13 Madalyayla Döndü
İstanbul Trambolin Parkı
İstanbul Trambolin Parkı
Gelin Canlar Bir Olalım
Gelin Canlar Bir Olalım
Zeynep Gezer Beauty ‘in sahibi Zeynep Gezer Gündem’in Konuğu Oldu
Zeynep Gezer Beauty ‘in sahibi Zeynep Gezer Gündem’in Konuğu Oldu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169