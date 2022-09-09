banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.521,38
ALTIN
1.005,14
DOLAR
18,24
STERLİN
21,15
EURO
18,34
RAMS Garden Basın Lansmanı İle Görücüye Çıktı
RAMS Garden Basın Lansmanı İle...
HILTI Türkiye 25.Yılını Çırağan Sarayında Kutladı (VİDEOLU)
HILTI Türkiye 25.Yılını Çırağan Sarayında...
Müziğe İlginiz Varsa ve Liseye Gidecekseniz Bu Haberi Okuyun
Son Dakika
Müziğe İlginiz Varsa ve Liseye...
Bu Zülmü Devletin Sigorta Şirketi Yaparsa Özel Firmalar Ne Yapmaz?
Son Dakika
Her 3 Araçtan 1'i Sigortasız

8 Ayda 313 Bin 618 Trafik Kazası

Geçen ay ülkemizde 44 bin 179 trafik kazası yaşanırken, 2022 yılının ilk 8 ayında toplam 313 bin 618 kaza meydana geldiği görüldü. Bu kazaların 127 bin 885’inin sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı oluştuğu görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2022 Cuma 10:47
8 Ayda 313 Bin 618 Trafik Kazası
banner171

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde edilen bilgilere göre 2022 yılının ilk 8 ayında toplam 313 bin 618 trafik kazası yaşanırken, bu kazaların 127 bin 885’inin sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldiği görüldü. Kazaya neden olan diğer unsurlar ise yaya, araç, yol ve yolcu olarak belirlendi. Bu kazalarda bin 469 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 188 bin 959 kişi ise yaralandı. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarının adetsel dağılımı incelendiğinde ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere bu süre zarfında 14 milyon 391 bin 751 ceza kesildiği saptandı. En çok trafik cezasının ise 11 milyon 862 bin 164 ile araç plakalarına kesildiği gözlendi. Sadece 2 aylık bir süreçte trafik cezalarının 4 milyondan fazla arttığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini çıkardı. Ajans Press’in yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2022 yılı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına 120 bin 759 haber yansıdığı tespit edildi. Yapılan haber incelemesinde aynı gün Mardin, Gaziantep, Rize, Antalya, Afyonkarahisar, Manisa ve Ordu’da meydana gelen feci kazalarının gündemde oldukça yer aldığı gözlendi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arısoy'dan Ceza Almış TAKTAK'a İhale
Arısoy'dan Ceza Almış TAKTAK'a İhale
10 Eylül Dünya İlk Yardım Günü
10 Eylül Dünya İlk Yardım Günü
Okulların İlk Günü Toplu Ulaşım Ücretsiz
Okulların İlk Günü Toplu Ulaşım Ücretsiz
Merve Mermer'den Kadınlara Destek
Merve Mermer'den Kadınlara Destek
Metro İstanbul Yaz Okulu İlk Mezunlarını Verdi
Metro İstanbul Yaz Okulu İlk Mezunlarını Verdi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169