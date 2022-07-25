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75 Bin Öğrenciye Geri Ödemesiz Destek

İBB, üç yıldır arttırarak devam ettirdiği ‘Genç Üniversiteli Desteği’ projesinde 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL burs ile geri ödemesiz destek olacak. Başvurular “gencuniversiteli.ibb.istanbul” internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:49
75 Bin Öğrenciye Geri Ödemesiz Destek
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SARAÇHANE / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’nin en çok öğrenci yaşayan şehri İstanbul’da öğrencilere destek devam ediyor. Yapılan burslarla öğrenciler ve aileleri rahat nefes alıyor.

Burs Kriterleri

İBB, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans ve lisans okuyan öğrencilerin ile ailelerinin ihtiyaç durumu değerlendirilerek burs desteğinde bulunuyor. ‘Genç Üniversiteli Desteği’ başvuruları “gencuniversiteli.ibb.istanbul” internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvuruda bulunan öğrencilerin kendileri veya ailelerinin İstanbul’da ikamet etmeleri gerekiyor. Sistem, İstanbul’daki üniversitelerin yerleştirmelerinin yapılıp kayıtlarının tamamladığı Eylül ayı sonunda hizmete girerken, burslar, Ekim’den itibaren üç taksit olarak hak kazananlara sunulmaya başlayacak. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, ücretli değişim programında olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 25 yaşından büyükler burstan faydalanamayacak. Burstan faydalanmak için, öğrencinin devlet üniversitesinde okuyor olması veya vakıf /özel üniversitede yüzde yüz burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin ise yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor. Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiye “gencuniversiteli.ibb.istanbul” internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Projenin Geçmişi

Burslar geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Genç Üniversiteli Desteği kapsamında, projenin yapıldığı ilk dönem olan 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 29 bin 423 öğrenciye burs sağlandı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 33 bin 763 öğrenciye burs sağlanırken, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ise 51 bin 992 öğrenci burs aldı. Bu dönemde yapılan destek toplamda 3 bin 200 TL olurken, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL geri ödemesiz burslarla yapılacak.

İstenen Belgeler

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Sabıka kaydı / disiplin cezası almadığına dair belge
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
  • Bursluluk belgesi
  • Disiplin belgesi
  • Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, maaş bordrosu vb.)
  • Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
  • Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler (Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınıyor)
  • Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
  • Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
  • Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı

Son Güncelleme: 25.07.2022 09:53
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