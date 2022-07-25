75 Bin Öğrenciye Geri Ödemesiz Destek

SARAÇHANE / İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’nin en çok öğrenci yaşayan şehri İstanbul’da öğrencilere destek devam ediyor. Yapılan burslarla öğrenciler ve aileleri rahat nefes alıyor.
Burs Kriterleri
İBB, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans ve lisans okuyan öğrencilerin ile ailelerinin ihtiyaç durumu değerlendirilerek burs desteğinde bulunuyor. ‘Genç Üniversiteli Desteği’ başvuruları “gencuniversiteli.ibb.
Projenin Geçmişi
Burslar geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Genç Üniversiteli Desteği kapsamında, projenin yapıldığı ilk dönem olan 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 29 bin 423 öğrenciye burs sağlandı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 33 bin 763 öğrenciye burs sağlanırken, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ise 51 bin 992 öğrenci burs aldı. Bu dönemde yapılan destek toplamda 3 bin 200 TL olurken, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL geri ödemesiz burslarla yapılacak.
İstenen Belgeler
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Sabıka kaydı / disiplin cezası almadığına dair belge
- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
- Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
- Bursluluk belgesi
- Disiplin belgesi
- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, maaş bordrosu vb.)
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler (Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınıyor)
- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
- Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
- Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı