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75 Bin Kişiye Özel Sektörde İş Bulduk

İBB’nin kurduğu Bölgesel İstihdam Ofisleri, özel sektördeki işverenlerle iş arayanları bir araya getirdi. İhtiyaçları tespit edildi, detaylı görüşmeler yapıldı. Her geçen gün büyüyen işveren firma ağı 12 bine ulaştı. Yenilenen yapısıyla Enstitü İstanbul İSMEK, istihdama yönelik mesleki eğitimlere ağırlık verdi. İBB’nin çok yönlü istihdam politikası, iş arayanlara nefes oldu. Ekonomik kriz koşullarında 75 bin kişi, özel sektörde iş buldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2022 Çarşamba 10:46
75 Bin Kişiye Özel Sektörde İş Bulduk
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2020 yılında, iş arayanlarla işverenleri buluşturmak için açtığı Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO), 15 merkezi ve 2 gezici ofisle İstanbullulara hizmet veriyor. İş arayanların hedefledikleri işe kavuşmasına, işverenlerin de nitelikli çalışan bulmasına aracılık ediyor. Kayıtlarında 12 bine yakın işveren firma bulunan BİO’lara bugüne kadar, yaklaşık 507 bin kişi başvurdu. İş bulan sayısı 75 bin kişiye ulaştı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

OFİS SAYISI 15’E YÜKSELDİ

2022’nin yaz döneminde açılan Arnavutköy ve Sarıyer ofisleri ile birlikte sayısı 15’e ulaşan BİO’lar, her hafta İstanbul meydanlarını gezen 2 mobil ofisle birlikte iş arayanlarla buluşuyor. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Şişli, Bayrampaşa, Sultangazi, Bağcılar, Bahçelievler, Silivri, Arnavutköy, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Tuzla, Kartal ve Sancaktepe’de yer alan ofislerde yüz yüze, 444 8 333’ü arayarak telefonla ulaşanlarla da uzaktan görüşmeler yapılıyor. Ayrıca bio.ibb.istanbul portalı üzerinden online olarak da hizmet veriliyor.

KADIN İSTİHDAMI ARTIYOR

Bölgesel İstihdam Ofisleri, özellikle kadın istihdamının arttırılması ve kadınların iş hayatına ve üretime katılmasını desteklemek amacıyla firmalarla görüşüp ‘Kadınlara Özel’ iş imkanları ve pozisyonlar açılması konusunda yoğun çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar neticesinde İstanbul genelinde kadın istihdamı yüzde 31,54’iken BİO’ların işe yerleştirmelerinde kadın istihdamı yüzde 38.30 olarak gerçekleşti. 

GENÇLER İŞ BULDU

İşe yerleştirmelerde ise genç istihdamı öne çıktı. İş bulanlar içerisinde 20-24 yaş grubu gençler tüm yerleştirmelerin yüzde 37’sini oluştururken, 25-29 yaş grubu yüzde 21 oran ile ikinci sırada, 30-34 yaş grubu işgücü ise üçüncü sırada yer aldı.

İSTİHDAMA DÖNÜK EĞİTİMLER

İBB’nin yapısını günün gerekliliklerine göre yenilediği Enstitü İstanbul İSMEK, BİO’larla işbirliği yaparak nitelikte işgücünün yetiştirilmesi ve istihdama katkı sunuyor. Kurs ve eğitimlerle ihtiyaca dönük bilgi, beceri ve yetkinlikte işgücü yetişmesine olanak sağlanıyor.

MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE İŞBİRLİĞİ

BİO’lar sanayi ve hizmet sektörlerini temsil eden birçok meslek örgütü ve STK (dernek, birlik, federasyon, işveren sendikası, meslek odası, vakıf)  ile temasa geçerek sektörün nitelikli işgücü ihtiyacını belirleme, işgücü temini ve kişilere meslek kazandırarak istihdam sağlama konusunda işbirlikleri yapıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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