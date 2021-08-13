7/24 Görevdeki Zabıdatan 81 Bin 75 Denetim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Ekipleri, toplu taşıma araçlarındaki denetimlerini, kesintisiz ve titiz bir şekilde sürdürüyor. Denetimlerde; İstanbul’un turizm markasını zedeleyecek faaliyetlerde bulunulması, yolcu seçilmesi ve kısa mesafeler için vatandaşların mağdur edilmemesi gibi konulara dikkat ediliyor. Servis ve yük nakil araçlarında gerçekleştirilen denetimlerle ise yol güzergâh izin belgesi, şoförün sistemde kayıtlı olup olmadığı, koltuk sayısı, emniyet kemerleri gibi hususlara bakılıyor. İstanbulluların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri sağlanıyor.

KISA MESAFE MAĞDURUYETİ İÇİN SİVİL DENETİM

Zabıta Daire Başkanlığınca 2020 yılı sonbaharında başlatılan sivil taksi denetimleri kapsamında bu güne kadar; kısa mesafede yolcu almayarak fazla ücret tahsil etmeye çalışan taksicilere yönelik sivil zabıta ekipleri tarafından 945 denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymadığı saptanan 127 taksi ilgilisine idari para cezası tutanağı düzenlendi. Bu süreçte İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) de denetime takılan taksilerin izin belgeleri 10 gün, taksi şoförlerinin ticari taşıma araç kullanım belgeleri ise 20 gün süre ile askıya aldı.

Bu süreçte Trafik Zabıta Ekipleri; 48 bin 383 ticari taksi - taksi dolmuş, 28 bin 63 minibüs, 153 taksi - minibüs durağı ve 184 servis - yük nakil aracı olmak üzere toplam 81 bin 75 denetim gerçekleştirdi. Kurallara aykırı hareket ettikleri saptananlar hakkında 3 bin 398 tutanak düzenledi. Toplam 1 milyon 358 bin 472 lira idari para cezası uygulandı. İstanbullulardan gelen 14 bin 27 Beyaz Masa ve 154 CİMER şikâyeti çözüme kavuşturuldu.

ÜCRETSİZ ÇEKİCİ HİZMETİ

Bu süreçte İBB Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ile iş birliği yaptı. Trafik kazası veya arıza sonucu E5, E6 üzeri ve köprülerde yolda kalan, trafiğin tıkanmasına sebep olan araçları alarak aynı hat üzerinde müsait olan en yakın ve güvenli yere bıraktı. Bu kapsamda yılbaşından bu yana 5 bin 356 araç çekildi. İBB, İstanbul’da 18 noktada 12 çekici ve 6 vinç aracı ile ücretsiz çekici hizmeti veriyor.

OTOBÜS TERMİNALLERİNDE DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Otobüs terminallerinde yapılan kontroller de aralıksız sürüyor. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan işyerleri, peronlar ve otobüsler denetleniyor. Otobüs seferlerinin arttığı yaz döneminde özellikle, emniyet kemeri kullanımına dikkat çekiliyor. Otobüs seferleri öncesi yapılan kontrollerle yurttaşların can güvenliği için bir farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Benzeri bir şekilde pandemi önlemlerine dönük titiz bir denetim süreci de kesintisiz bir şekilde işletiliyor. İstanbulluların, huzurlu ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak için otogar içerisinde izinsiz olarak faaliyet gösteren seyyar satıcılar faaliyetten men ediliyor. Yurttaşların manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere mani olunuyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)