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71 Bin Gencimize Yol Gösterdik

İBB, YKS’ye giren üniversite adayı gençlere tercih dönemi boyunca ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti sundu. İstanbul’un 22 noktasındaki Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezlerine gelen ve Alo 153 hattını arayan 71 bin gencin tercihlerini en iyi şekilde yapabilmesi için destek verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:03
71 Bin Gencimize Yol Gösterdik
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri ile üniversite seçimi konusunda İstanbul’un meydanlarında gençlere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti verdi. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından verilen hizmetle, YKS’ye giren öğrenciler geleceklerini şekillendirecek üniversite tercihlerinde yalnız bırakılmadı.

Oluşturulan merkezlere sınav sonuç bilgileri ile gelen gençler; puan, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanı gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yaptı. Öğrencilere; ilgi alanları, yetenekleri, beklentileri, başka bir şehirde üniversite eğitimi gibi konularda çeşitli tavsiyelerde bulunuldu.

147 UZMANLA 22 NOKTADA HİZMET

İBB, tercih danışmanlığı hizmetini 147 rehber ve uzman personel ile gerçekleştirdi. Anadolu Yakası’nda; Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Şile, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar meydanlarında hizmet verilirken; Avrupa Yakası’nda ise merkezler Aksaray, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Şirinevler, Şişli, Taksim ve Silivri’de açıldı. Toplamda 22 meydanda ücretsiz danışmanlık ve rehberlik desteği verildi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Üniversite Tercih Fuarı’nda gençlere destek olan İBB’nin tercih danışmanları; Mobil Tercih aracıyla Adalar, Arnavutköy ve Başakşehir’deki gençleri de yalnız bırakmadı. Meydanlara gelemeyen adaylara yönelik ise evlerde yüz yüze tercih hizmeti sunuldu. Alo 153 Çözüm Merkezi de tercih hattı olarak hizmet verdi. Sınava giren ve İstanbul’da yaşayan öğrenciler, İBB tercih danışmanlarından telefon yoluyla bilgi aldı. 0212 153 00 00 numaralı hattan ise şehir dışından arayanlara hizmet verildi.

71 BİN KİŞİYE TERCİH DANIŞMANLIĞI YAPILDI

20 Temmuz’da hizmet vermeye başlayan merkezlerde üniversite tercihlerinin yapıldığı son tarih olan 5 Ağustos’a kadar toplamda 71 bin kişiye tercih danışmanlığı hizmeti sunuldu. Merkezlerden bazıları ek tercihlerin yapılacağı tarihlerde de gençlerin hizmetinde olacak. Bu merkezlerin hangi lokasyonlarda olacağı ise genclikspor.ibb.istanbul adresinden duyurulacak. İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri geçtiğimiz yıl yaklaşık 22 bin kişiye hizmet vermişti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 08.08.2022 15:58
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