7. Öykü Yarışması İçin Başvurular Başladı

Zeytinburnu’nda, pek çok kültürel faaliyette bulunan Bilgi Evleri; gençlere kültürel şuur ve okuma sevgisi kazandırmak için gerçekleştirdiği ‘Öykü Yarışması’ ile genç yazarların ortaya çıkmasına imkân sunuyor.

Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nin ortak yürüttüğü projelerden biri olan ‘7. Öykü Yarışması’ için başvurular 14 Şubat’tan itibaren başladı.

*ZEYTİNBURNULU GENÇLERE POTANSİYELLERİNİ ORTAYA ÇIKARMA FIRSATI*

Yarışmaya; Zeytinburnu sınırları içerisinde ikâmet eden, çalışan, Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’ne üye olan bireylerin yanı sıra 6. sınıftan itibaren tüm öğrenciler, yetişkinler başvuruda bulunabilecek. Katılımın şahsen yapıldığı Öykü Yarışması’nın konusu ise ‘serbest’ olacak.

Her katılımcının yarışmaya en fazla 2 öykü ile başvuruda bulunabileceği eserlerin son teslim tarihi 16 Nisan 2022.

*DERECEYE GİRENLER AİLESİYLE ‘ÇANAKKALE DOĞA VE TARİH KAMPI’NA DA GİDEBİLECEK*

Başkan Ömer Arısoy’un katılımı ile 4 Haziran’da Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek ödül töreninde; birincilere 7 bin 500, ikincilere 5 bin, üçüncülere 3 bin TL para ödülü verilecek. İlk üç dereceye girenler ayrıca ailelerinden iki kişi ile birlikte 5 gece 6 gün sürecek Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’na gidebilecek. Her kategoriden seçici kurul tarafından seçilen beş eser sahibi ise bin TL mansiyon ödülü almaya hak kazanacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)