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7. Kardeş Kültürlerin Festivali Coşkuyla Başladı

Ataşehir Belediyesi’nin bir klasiği haline gelen Kardeş Kültürlerin Festivali büyük coşkuyla başladı. Yedincisi düzenlenen festivalin ilk gününde sevilen sanatçılar Selçuk Balcı ve Melek Mosso en sevilen şarkılarını Örnek Mahallesi’nde İstanbullular için seslendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Eylül 2022 Pazartesi 14:43
7. Kardeş Kültürlerin Festivali Coşkuyla Başladı
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Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenlediği “Kardeş Kültürlerin Festivali” Selçuk Balcı ve Melek Mosso konserleriyle başladı. Konser alanının tıklım tıklım dolduğu ilk festival gecesinde coşku görülmeye değerdi. 7’den 70’e her yaştaki yurttaşın katıldığı konser coşkusuna Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de eşlik etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Festivale; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Başkan Vekili Kudret Aslan, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ve çok sayıda Ataşehirli katıldı.

16 - 26 Eylül tarihleri arasında altı ayrı mahallede gerçekleştirilecek Kardeş Kültürlerin Festivali’nde birbirinden değerli 16 sanatçı Türk Müziği’nin farklı tatlarını Ataşehir’de sergileyecek.

Festivalin ilk gününde, Örnek Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda kurulan sahneye ilk olarak çıkan Karadeniz’in özgün sesi Selçuk Balcı, şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir konser verdi. Ersin Show’un sunumu ve DJ performansıyla başlayan Kardeş Kültürlerin Festivali’nde, hayranlarına kemençe performansıyla keyifli dakikalar yaşatan Selçuk Balcı, şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de konser sırasında Selçuk Balcı'nın davetiyle sahneye çıkarak sanatçıyla birlikte halk ozanı Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" isimli türküsünü birlikte seslendirdiler.

Selçuk Balcı’dan sonra Türk Pop Müziği’nin sevilen sesi Melek Mosso’nun sahne almasıyla Festival’in coşkusu yaşanmaya devam etti. Yüzlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan Mosso’un, kendine has tarzıyla seslendirdiği şarkılar, yurttaşlardan beğeni topladı.

“Festivalimiz barışa ve gelecek güzel günlere olan inancımızı daha da güçlendirecek”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi şunları söyledi: “Geleneksel hale getirdiğimiz 7. Ataşehir Kardeş Kültürlerin Festivali’ni başlatmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye’nin en önemli, herkese ve her kesime hitap eden sevilen sanatçıları festivalimizde yer alacak. Yunus Emre’nin dediği gibi, “Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme…” Biz Ataşehir’de dün olduğu gibi, bugün ve yarın da gönülleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz. 2009’da ilçe olduğumuzda bir barakada göreve başlayan ben ve arkadaşlarım 13 senede genç ilçemizin her köşesine dokunduk. Projeler ürettik. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğe daha da umutla bakması için onların her zaman yanında olduk. Büyük bir gururla söylüyorum, bu festival dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştirecek. Barışa ve gelecek güzel günlere olan inancımızı daha da güçlendirecektir.”

“Bu Festivalle birlikte kadim Anadolu’nun değerlerini geleceğe taşıyarak binlerce yıllık beraberliğimizi daha da sağlamlaştıracağız” şeklinde konuşan Başkan İlgezdi konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Ataşehirli komşularımızın tamamına ayrım yapmadan hizmet götürmeyi kendimize şiar edindik. Bu kapsamda hangi inançtan, hangi mezhepten, siyasi görüşten olduğuna bakmaksızın tüm yurttaşlarımıza hizmet götürmeye, gönül gönüle olmaya devam ediyoruz. Hepiniz benim can kardeşimsiniz, dostumsunuz... Bunun için diyorum ki, bugün burada umudumuzu tazeleyeceğiz. Ataşehir’de göreve geldiğimizden bu zamana kadar bu bilinçle herkesi kucaklamaya, birlik ve beraberlik içinde olmaya özen gösterdik. Bir olacağız, bir arada olacağız ve kardeşliğimizi daha da sağlamlaştıracağız. Görev süremiz içerisinde ve bundan sonra bizler; ‘Bizden, bizden değil’ ayrımı yapmadan herkese, her mahalleye, haneye hizmet götürdük ve götürmeye de devam edeceğiz. Ataşehir’de yaşayan her bir ferdimize layık olmaya çalıştık, çalışıyoruz. Ünlü şair Nazım Hikmet’in ‘Umut binbir ayaklı, umut güneşte saklı. Umut edenler haklı, umut insanın en büyük hakkı’ dizelerinde olduğu gibi umudu, umut edenlerle yeşerteceğiz.”

Festival 26 Eylül’e Kadar Devam Edecek

7. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde; 17 Eylül Cumartesi günü saat 19.30’da İçerenköy Mahallesi İdman Yurdu Sahası’nda Hadise, 19 Eylül Pazartesi günü saat 19.30’da Mevlana Mahallesi Sitespor Sahası’nda Niyazi Koyuncu, Sefo, 20 Eylül Salı günü saat 19.30’da İçerenköy Mahallesi İdman Yurdu Sahası’nda Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan, Tolga Sağ, 21 Eylül Çarşamba günü saat 19.30’da Atatürk Mahallesi ATAPARK Konser Alanı’nda Candan Erçetin, 25 Eylül Pazar günü saat 17.30’da Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkı’nda Kutsal Evcimen, Yavuz Değirmenci, Mikail Aslan, Onur Akın, 26 Eylül Pazartesi günü saat 19.30’da Kayışdağı Mahallesi 80. Yıl Cumhuriyet Parkı’nda Latif Doğan ve Koray Avcı sahne alacaklar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Merkezi ( İTHA )

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