banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
7.491,94
ALTIN
1.591,93
DOLAR
25,87
STERLİN
33,06
EURO
28,04
Anadolu Ajansının Yalan Haberine Metro İstanbul'dan Belgeli Yanıt
Son Dakika
Anadolu Ajansının Yalan Haberine Metro...
İmamoğlu: Kanal İstanbul 'a Saplanacak Olan Bir Hançerdir
Son Dakika
İmamoğlu: Kanal İstanbul 'a Saplanacak...
Esenyurt’ Taki Yangına İlişkin Konuşan Başkan Bozkurt: “Yanlış İmalata Böyle Bir Sonuç Çıktı ” (VİDEOLU)
Esenyurt’ Taki Yangına İlişkin Konuşan...
İmamoğlu : Baltalimanı Yaşam Vadisinin Açılışını Yaptı
Son Dakika
İmamoğlu : Baltalimanı Yaşam Vadisinin...

65 Yaş Üstü Ücretsiz Kullanmaya Devam Edecek

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklaması, İstanbul’u etkilemiyor. İBB’nin 3 yıl önce hayata geçirdiği Özel Taşımacılık İşletim Sistemi sayesinde, İstanbul’da hizmet veren özel halk otobüslerine toplam 1,6 milyar lira destek verildi. 65 yaş üstü İstanbullular, özel halk otobüslerinden de ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2023 Perşembe 19:11
65 Yaş Üstü Ücretsiz Kullanmaya Devam Edecek
banner171

Son günlerde gündeme gelen Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin 65 yaş ve üstü kişilere tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklamaları, İstanbul’daki toplu ulaşımda uygulanmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 65 yaş ve üstü İstanbulluların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını etkileyecek herhangi bir değişiklik kararı almadı.

TOPLU ULAŞIM’DA İBB FARKI

İBB; 25 yıldır konuşulan, ancak hayata geçirilmeyen Özel Taşımacılık İşletim Sistemini, 3 yıl önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun inisiyatifiyle uygulamaya başladı.

Sistem sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıplar İBB tarafından karşılanıyor. Bu fark, İETT bünyesinde hizmet veren özel halk otobüslerinin tamamına eksiksiz olarak ödeniyor. İstanbullulara duyulan sorumluluk gereği, toplu ulaşımın mali yükü diğer şehirlerdeki gibi esnafça değil, kamu tarafından karşılanıyor.

İBB, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz seyahatleri kapsamında; Özel Halk Otobüsleri’ne yaklaşık 900 milyon lira doğrudan sübvanse sağladı. Ücretsiz yerine tam biletle geçecekleri varsayımı ile ortalama bilet ücreti üzerinden ise yaklaşık 700 milyon lira yolculuk gelirinden feragat edildi. Son 3 yılda indirimli ve ücretsiz geçişler için toplamda 1,6 milyar lira sübvansiyon sağlandı.

İBB tarafından 3 yıl önce üstlenilen maliyet yükü sayesinde, toplu ulaşım hizmetinin devamlılığı sağlandı. Bugün tüm Türkiye genelinde karşılaşılan sorun da proaktif bir yaklaşımla bertaraf edilmiş oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Ajansının Yalan Haberine Metro İstanbul'dan Belgeli Yanıt
Anadolu Ajansının Yalan Haberine Metro İstanbul'dan Belgeli Yanıt
Tüplü Meyve Fidanları: Doğanın Bereketini Bahçenizde Toplayın
Tüplü Meyve Fidanları: Doğanın Bereketini Bahçenizde Toplayın
Tasarım Araştırması: Destek Patent ile Tasarım Tescil Süreçlerinde Doğru Adımlar
Tasarım Araştırması: Destek Patent ile Tasarım Tescil Süreçlerinde Doğru Adımlar
TRT’nin 3’Te 3’ü Çalıntı Mı ? (VİDEOLU)
TRT’nin 3’Te 3’ü Çalıntı Mı ? (VİDEOLU)
İmamoğlu : Demokratik Ortamı Oluşturmanın Gururunu Yaşıyorum…
İmamoğlu : Demokratik Ortamı Oluşturmanın Gururunu Yaşıyorum…

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169