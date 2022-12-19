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65 Ülkeden 300 Esporcu ‘İstanbul GEG22’de Buluştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; kurum iştiraki Spor İstanbul, Global Espor Federasyonu ve Türkiye Espor Federasyonu’nun iş birlikleriyle düzenlenen, 65 ülkeden 300’ten fazla Esporcuyu buluşturan ‘İstanbul GEG22’ organizasyonuna katıldı. Bazı oyunları deneyimleyip, yabancı basının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “2036 Olimpiyat Oyunları’na aday olan İstanbul'un, böylesi bir adıma da ev sahipliği yapması, bizi bu yönüyle de heyecanlandıran tarafı oldu. Buluşturmaya devam ediyor İstanbul” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Aralık 2022 Pazartesi 11:31
65 Ülkeden 300 Esporcu ‘İstanbul GEG22’de Buluştu
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İstanbul, bu yıl ikincisi düzenlenen Global Espor Oyunları’na (GEG) ev sahipliği yaptı. İBB Spor İstanbul ve Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) tarafından desteklenen uluslararası GEG22 organizasyonu, 15-17 Aralık 2022 tarihleri arasında, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Global Espor Federasyonu’nun en önemli etkinliği olan; spor, teknoloji, eğlence ve kültür arasında köprü kurmayı amaçlayan organizasyon, 65 farklı ülke ve bölgeden 300’den fazla Esporcunun katılımıyla düzenlendi. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan GEG22, ulaşılan ülke ve sporcu sayısı bakımından 2021’de Singapur’da düzenlenen GEG’in iki katından fazla sporcuyu bir araya getirdi. Esporcular, İstanbul'daki dünya finallerinde, canlı seyirci ve çok kanallı yayın önünde yarıştı. 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

ŞİŞLİ / İSTANBUL 

OYUNLARI DENEYİMLEDİ, SORULARI YANITLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da uluslararası etkinliği ziyaret ederek, Esporcuların rekabetlerine ve heyecanlarına ortak oldu. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur da ziyareti sırasında İmamoğlu’na eşlik etti. Bazı oyunları deneyimleme şansı da bulan İmamoğlu, yerli ve yabanca katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Esporcular ve katılımcılarla anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, yabancı gazetecilerin konuyla ilgili sorularını da etkinlik alanında yanıtladı. İstanbul’un dünyada ikinci GEGl Oyunları’na ev sahipliği yapmasının kendileri için gurur verici olduğunu belirten İmamoğlu, “İstanbul, 16 milyon nüfusu olan bir şehir. Belki de dünyada en genç nüfus ortalamasına sahip bir kent. Gençliğin bu kadar ilgili olduğu bir alanı, bizim ev sahipliğimizde yönetmek ve bir arada olmak, elbette ki şehrimizi ve beni oldukça mutlu etti” dedi.

“İSTANBUL BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR” 

İstanbul’un dünyanın buluşma noktası olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Dünyanın, yeni dönemin spor alışkanlığıyla birlikte İstanbul'da buluşması, geçmişten bugüne, doğuyla batının buluşması ya da başka türlü birçok duygunun bir araya geldiği kent olması, bizim açımızdan kıymetli. Ayrıca 2036 Olimpiyat Oyunları’na aday olan İstanbul'un böylesi bir adıma da ev sahipliği yapması, bizi bu yönüyle de heyecanlandıran tarafı oldu. Buluşturmaya devam ediyor İstanbul” diye konuştu. İmamoğlu, kendisinin dijital oyunlarla arasının nasıl olduğu yönündeki soruya ise, “Benim üç çocuğum var. Yaşları büyük; 25, 17 ve 11. Dönem dönem onlar kapanıp bazı oyunlar oynuyorlar. Denedim; başarılı olamadım. Konsantre olamadım. Üç çocuğun yanında başarısız bir baba olmaya dayanamadım. Bir süre sonra bırakmak zorunda kaldım ama keyifle izliyorum onların heyecanını. Farklı oyunlar oynuyorlar. Ben de izliyorum onları. Sanırım onların oyunu bu. Biz de iyi izleyicileri olmaya devam edeceğiz. Şimdilik oyuncu olmaya niyetim yok” yanıtını verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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