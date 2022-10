60 Bin Kişi 6 Kasım’da Asya’dan Avrupa’ya Koşacak İmamoğlu: Dünyanın En Prestejli Maratonu Olmasını İstiyoruz

Bu yıl 44’ncüsü koşulacak N Kolay İstanbul Maratonu’nun tanıtımı için basın toplantısı düzenlendi. 6 Kasım Pazar günü koşulacak yarış için, Zeytinburnu’ndaki Fişekhane’de düzenlenen etkinlikte, sırasıyla; Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanvekili Mustafa Yasintaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu birer konuşma yaptı. Konuşmasında, dün vefat eden Türk sporunun duayen isimlerinden Halit Kıvanç ve merhum Kenan Onuk’u anan İmamoğlu, “Bazı insanlar, görevlerini farklı yaparlar, fark yaratırlar ve o insanlar, yarattıkları farkla da gerçekten markaya dönüşürler ve hiçbir zaman unutulmazlar” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL

“İBB YURTLARINDA KALAN 3000 ÖĞRENCİ MARATONDA GÖREV YAPACAK”

Bu yılki maratonda, İBB yurtlarında kalan yaklaşık 3000 bin öğrencinin de “gönüllü” sıfatıyla görev yapacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Hepsi, ‘Gönüllümüz olun ve maratonda özellikle bulunun’ diye söylediğimde heyecandan gözleri ışıl ışıldı. Böylesi bir kitleye sahip olduğumuzu, seneye bunu daha da büyüteceğimizi de belirteyim” diye konuştu. İstanbul’un coğrafi ve kültürel anlamda tanımlanması güç bir şehir olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Geçmişten gelen güçlü tarihiyle ve geleceğe umutla bakan karakteriyle, geçmişle gelecek arasında güçlü de bir köprü kuruyor İstanbul, dünya adına. O bakımdan buradan çıkan her sesin, dünyada ne kadar etkili olacağını bir kez daha hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı. “Sporun mücadele olduğu kadar, aynı zamanda saygıyı, takım oyununu, daha iyiye ulaşma ruhunu temsil ettiğini biliyorum” diyen İmamoğlu, “Bütün bu ruhun, bütün bu karakterlerin İstanbul'a çok iyi geleceğine de inanıyoruz. Onun için olimpiyatları İstanbul'a getirme hedefimizin de 16 milyon insanımızın, hatta ülkemizin ve insanlarının beraberce vereceği bir mücadele, bir maraton olduğunu hatırlatmak isterim. Henüz yolun başındayız, ama çok sistemli ve doğru adımlar atma konusunda profesyonelce hareket eden, güçlü adımlar atan bir ekip olduğumuzda bilmenizi isterim” şeklinde konuştu.

“TÜM DÜNYADA DEĞERİNİ İSPAT ETMİŞ BU MARATON”

N Kolay İstanbul Maratonu’nun bu mücadelenin simgelerinden biri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Çünkü, dünyada kıtalar arasında koşulan tek maraton olduğu gibi, aynı zamanda profesyonelliğiyle, titiz çalışmalarıyla, pandemide bile koşabilmeyi başarabilen bir organizasyon gücüne sahip bir koşu. N Kolay İstanbul Maratonu'nun 44’ncü kez, 6 Kasım Pazar günü koşulacak olması önemli. Artık gelenekselleşmiş bir koşu ve dünyada özel bir konuma sahip. Tüm dünyada değerini ispat etmiş bu maratonun, gelecek yıllara en güçlü şekilde taşınması ve kategorisinde en üst seviyede olmasının sağlanması, bizlerin sorumluluğu. Böyle süreklilik arz eden, büyük uluslararası spor etkinliklerini düzenlemek ve organizasyon yeteneklerimizi hem kanıtlamak hem de daha yukarıya taşımak, aynı zamanda daha fazla deneyim kazanma açısından da önemli” dedi.

“İBB SPOR OKULLARINDA 95 BİN ÇOCUĞA SPOR İMKANI SUNUYORUZ”

Spor yapan bir toplumun sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı bir topluluk olacağını kaydeden İmamoğlu, göreve geldikleri günden beri bu kapsamda yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi. Kentte lisanslı sporcu sayısını artırmak hedefinde olduklarını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu konuda da çok projeler hayata geçiriyoruz. Spor okullarında 95 bin çocuğa spor imkanı sunuyoruz. Onlarla Büyükşehir Belediyesi imkanlarını tanıştırıyoruz. 17 farklı branşta da eğitim alan çocuklarımızın, bir nevi yeteneklerini yakalayıp, onları aramıza alıyoruz ya da bazı spor kulüpleriyle bağlarını kuruyoruz. 100 çocuğumuzdan 75’inin hayatlarında ilk defa Büyükşehir Belediyemizin bu spor okullarında spor yapıyorum demesi, çok önemli. Demek ki çok hassas ve titiz olmamız lazım. ‘Yıldız Sporcu Tarama Proje’mizle de profesyonel yolda ilerlemesi muhtemel çocuklarımıza, yön veriyoruz. En büyük hayalimiz de bu sporla tanıştırdığımız çocuklarımızın, gelecekte olimpiyatlarda madalya kürsüsünde olmalarını ya da onları yarışmalarda izlemeyi diliyorum. Şimdiden bu yolculuğa hazırlanan spor okullarındaki çocuklarımıza başarılar diliyorum.”

“DÜNYADA EN PRESTİJLİ MARATON OLMASINI İSTİYORUZ”

“Dünyada eşi benzeri olmayan bu organizasyonun çok daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte çalışacağız” diyen İmamoğlu, “En prestijli maraton olmasını istiyoruz dünyada. Bu çaba için hep beraber her kurumla iş birliğine hazırız. Ve bunun yanına bir kardeş getirme çabamız da var. Ona da çalışıyoruz. Yine kıtalar arası, çok yoğun bir biçimde bir bisiklet yolculuğuna çalışıyoruz. Bunu da İstanbulluların çok yakın zamanda paylaşmak, Türkiye'ye bunu duyurmak arzusundayız. Şimdiden maratona katılacak tüm sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ONUR: “İSTANBULLULARA 6 MİLYAR ADIM ATTIRDIK”

İstanbulların hayatında spor ve egzersizi alışkanlık haline getirmeye çalıştıklarının altını çizen Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur da konuşmasında şu bilgileri paylaştı:

“Tesis sayımızı, 42’den 65’e çıkardık. Tesislerimizi kullanan 425 bin üyemiz, eylül ayı sonu itibariyle, 6,5 milyon kez spor yaptılar. Bu, 2019 yılında, tüm yıl boyunca ulaşılan rakamdı. Biz, şu anda eylül sonu itibariyle, 6,5 milyon sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Yıl sonu itibariyle hedefimiz, bu rakamın 10 milyona çıkması. 2019’da, Başkanımızın hayaliyle ilk adımını attığımız ‘Yürü be İstanbul’ mobil aplikasyonu da 170 bine yakın indirmeyle oldukça başarılı bir şekilde gidiyor. Bugüne kadar İstanbullulara 6 milyar adım attırdık. N Kolay İstanbul Maratonu'nda yapılacak Halk Koşusu’na özel görev kurgusuyla, tüm İstanbulluları ‘Yürü be İstanbul’ aplikasyonunu indirmeye ve 6 Kasım'da beraber yürüyerek ödüller kazanmaya davet ediyorum. Bunun yanı sıra; İstanbul'un parklarını, bahçelerini, meydanlarını, sahillerini, hatta Şehir Hatları’nı birer tesise dönüştürdük. Artık her yere tesis gözüyle bakıyoruz. Haftanın her günü, 220’ye yakın noktada İstanbulluları fiziksel aktiviteyle buluşturarak, açık havada egzersiz yaptırıyoruz. Pandemide açık alan egzersizlerinin sayısı 30’ken, şu anda 220’ye kadar çıktık.”

SPORCULARIN GİYECEĞİ TİŞÖRTLER TANITILDI

Konuşmaların ardından, N Kolay İstanbul Maratonu’nun farklı kategorilerinde koşacak yarışmacıların kullanacağı 4 farklı tişört tanıtıldı. World Athletics Elite Label Kategori’de yer alan N Kolay İstanbul Maratonu, 6 Kasım Pazar günü 44. kez koşulacak. Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu konumundaki yarışta, 15 kilometre ve 42 kilometrede, toplam 30 bin sporcu parkura çıkacak. 8 kilometrelik halk koşusuna da yaklaşık 30 bin kişinin katılması bekleniyor. Aralarında Alman Paten Milli Takım sporcusu Sebastian Mirsch’in de bulunduğu toplan 200 paten sporcusu da N Kolay İstanbul Maratonu’nda ter dökecek.