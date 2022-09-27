Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı, toplam 257 katılımcının katıldığı, yurt içi ve yurt dışından 23.525 ziyaretçinin ağırlandığı, Türkiye'de hırdavat ve aletler konusunda ihtisaslaşmış tek etkinlik olarak ticari bir arena haline geldi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Türkiye’de faaliyet gösteren hırdavat üreticilerinin kalitelerini arttırma, marka olma, yeni pazarlarla tanışma isteği ve Voli Fuar’ın spesifik fuarlardaki başarıları, sektörün fuarı sahiplenmesinde büyük rol oynadı.

Türkiye’nin lider aşındırıcı markası Karbosan’ın platin sponsor, Wow İstanbul Hotels and Conventions Center’ın konaklama sponsoru, Nalbur Teknik Dergisi’nin ise ana basın sponsoru olduğu İstanbul Hırdavat Fuarı'na sektör liderleri de destek verdiler.

Açılış gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fuarı ziyaret etti

Proje Direktörü Zülküf Karadayi'nın de eşlik ettiği Varank, katılımcı stantlarına uğrayarak firmaların üst yönetimleriyle görüştü. Son gün fuarı ziyaret eden İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Genel Müdürü Haluk Kanca, Karadayı ile birlikte fuarı gezdiler, katılımcıları ziyaret ederek sektör değerlendirmeleri yaptılar.

20 bin kalem ürün sergilendi

Elektrikli ve mekanik el aletleri ve aksesuarlarından kaynak makinaları ve elektrotlarına, D.I.Y. (kendin yap) ürünleri, zımpara, çivi makinaları ve aşındırıcılara; lazer aletleri ve iş güvenliği ekipmanlarından izolasyon, yalıtım ve tecrit malzemelerine, boyacı ve kilit aksesuarlarına kadar 20 bin kalem ürün sergileyen katılımcılar gerçekleştirdikleri eğitici sunumlar, eğlenceli stant şov ve canlı performansları ile ziyaretçilere güzel deneyimler yaşattılar.

Uluslararası alım heyetleri fuara damgasını vurdu

Dünyanın en büyük doğal gaz tedarikçisi ve Rusya'nın lider şirketi Gazprom'un iki iştiraki GSP-2 ve Gastroprom heyetleri, 3. ve 4. günlerinde 6. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'nı ziyaret etti. Bu şirketlerin toplam donanım ve araç alımının dünya çapında 5 milyar rublenin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Yusuf Okçu'nun sunduğu brifingin ardından heyet, Fuarın Proje Yönetmeni Zülküf Karadayı eşliğinde tedarik etmeye karar verdiği ürün gamında yer alan tüm firmaları ziyaret etti.

Fuarın ilk gününden itibaren Rusya, Azerbaycan, Bulgaristan, Moldova, Tunus, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Yemen, Mısır, Makedonya, Sırbistan ve Fas'tan gelen firma yetkilileri standları ziyaret ederek Türk üreticileri ile satın alma görüşmeleri gerçekleştirdi ve milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza atıldı.

Fuar katılımcı ve ziyaretçilerin beklentisini fazlasıyla karşıladı

Katılımcılar yapılan anketlerde, 2022 yılında fuarın verdiği sözleri tuttuğunu, fuara katılma amaçları olan şirket imajını güçlendirmek, yeni ürün/hizmet tanıtmak, ulusal ve uluslararası pazardan müşteri kazanmak, mevcut iş bağlantılarını güçlendirmek ve yeni iş bağlantıları kurmak, rekabetten geri kalmamak gibi konularda fuarın beklentilerini fazlasıyla karşıladığını söylediler. 2023 yılında da fuarda yer alacaklarını ve daha büyük metrekareler istediklerini belirttiler.

2023 yılında 8.hallde iş sağlığı ve güvenliği firmaları olacak

İnovasyon, yenilik ve çeşitlilik konusunda dünya çapında bir dinamizme sahip olan İstanbul Hırdavat Fuarı, 2023 yılı için yeni süprizlerle karşınızda olacak. Fuar orginazatörü Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. bir sonraki fuarda 8.450 m2'lik salon 8'i sektörün bölünmez bir parçası olan iş sağlığı ve güvenliği endüstrisine ayıracak.

Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı 2023 yılında 24-27 Ağustos’da İFM’de “Birlikte Büyüyoruz” sloganıyla 45 bin m2 alanda katılımcı ve ziyaretçisiyle buluşacak

94 ülkeden 23.525 ziyaretçiyi ağırlayan Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı 7. yılında 24-27 Ağustos 2023 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi bünyesindeki 45 bin m2 alanda 4. 5. 6. 7. ve 8. Hall’lerde “Birlikte Büyüyoruz” sloganıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Fuardan maksimum fayda sağlayan katılımcılar şimdiden daha büyük metrekarelerde yerlTamamerini ayırtmaya başladılar. Erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak ve detaylı bilgi için; www.istanbulhirdavatfuari.com

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



