6. Âlemlere Rahmet Kısa Film Yarışmasının Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Bu yıl “Aile” teması ile yapılan yarışmada 63 farklı ülkeden toplam 574 eser yarıştı. Ulusal ve Uluslararası olmak üzere 2 ayrı bölüm, 4 ayrı kategoride 8 en iyi esere 100.000 TL ödül verildi.

Yarışmanın Koordinatörü Cemil Nazlı küresel salgın döneminde böyle bir organizasyonu gerçekleştirmekte oldukça zorlandıklarını, birçok engel ve kısıtlamaya rağmen projeyi böyle bir akşamla nihayete erdirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Sanatsal çalışmaların ülkemiz ve dünyada belki de en zorlu dönemini yaşadığını, bu kurak ve verimsiz iklimden maalesef sinema ve sinema camiasına mensup insanımızın da oldukça olumsuz etkilendiğini, işte bu yüzden umudu devam ettirebilmek, şartlar ne olursa olsun hayat devam ettikçe sanatın da devam etmesi gerektiğini, sanatsal faaliyetler ve üretimin gerçekleşebileceğini göstermek istedik dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi -Özel Haber / Ziya Gündüz

Projeyi destekleyen başta Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne ve tüm paydaşlara ayrı ayrı teşekkür eden Nazlı, önümüzdeki yıldan itibaren Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışmasının, yoluna Festival olarak devam edeceğinin müjdesini vererek sözlerini tamamladı.

Hasan Kaçan: Sinema Çok Önemli Bir Alandır

Bu yıl Ahmet Uluçay’a ithafen hazırlanan Onur Ödülü merhum Uluçay’ın yaşadığı her yıla karşılık gelecek şekilde 54 fidan dikimi şeklinde takdim edildi. Uluçay ailesi adına ödülü alan Nuray Kayacan’a takdim eden Usta Aktör Sanatçı Hasan Kaçan, sinemanın çocukluğumuzdan beri rol model alarak şekillenmemizi sağlayan önemli bir sanat dalı olduğunu ayrıca geçen yıl jüriliğini yaptığı Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışmasının seneye festival olarak karşımıza gelecek olmasıyla gurur duyduğunu belirtti.

Programda Kahraman Sağlıkçılarımız Unutulmadı

Programda son dönemde oldukça büyük fedakarlık gösteren sağlıkçılarımıza ithafen Dr. Aytekin Coşkun’a plaket takdim edildi. Programa ev sahipliği yapan Esenler İlçe Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu sembolik olarak dikilen 7 adet fidandan bahisle 7 nin kesretten mecaz olduğunu, aslında sonsuzluğu ifade ettiğini, başta doktorlarımız acil ve yoğun bakım sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm sağlık camiamıza sonsuz minnet ve şükran duyduğunu ifade etti.

Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aytekin Coşkun ise bu anlamlı programda bu anlamlı plaketi tüm sağlık çalışanları adına aldığını, bu uğurda hayatları pahasına görevini yapan, insanımıza hizmet etme adına covid-19 salgın hastalığa yakalanıp vefat eden sağlıkçılarımıza Allah’tan rahmet, tedavi gören tüm vatandaşlarımıza da acil şifalar dileyerek maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesini rica etti.

Ahmet Misbah Demircan: Aile Konusunun Kısa Filme Konu Olması Çok Değerlidir

Daha sonra sahneye davet edilen T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan projenin gerçekleşmesinde gayret gösteren tüm emekçilere teşekkür ederek eserleri değerlendiren jürilerin başkanlarına plaketlerini takdim etti.

Demircan konuşmasında sinemanın son yüzyıl içinde birçok sanat dalını barındıran ve kültürün gelecek nesillere restore edilerek aktarılmasını sağlayan en önemli araç olduğunu belirtti. Aynı zamanda Siyer Vakfının özellikle kısa film üzerine yaptığı çalışmaları takdir ettiğini söyledi.

Yarışma Etkinlikleri ve Ahmet Uluçay adına yapılan kısa gösterimlerden sonra programın 2. bölümünde ödüllerin takdimine geçildi.

Muhammed Emin Yıldırım: Medeniyetin Sadece Savaşla Değil Sanatla da Anlatabilmeliyiz

Ulusal En İyi Kurmaca Ödülünü Kasım Ördek’e takdim eden Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, büyük bir medeniyetin çocukları olarak gelecek nesillere medeniyetin sadece savaşla değil sanatla da güzel bir şekilde aktarılabileceğini beyan etti.

Alemlere Rahmet Yarışmasının jüri üyesi Cihan Aktaş, yarışmanın teması olan ailenin soyut bir paket olmadığını, toplumsal değerlerin ta kendisi olduğunu belirtti.

Ulusal Bölümde Kurmaca, Belgesel, Animasyon ve Senaryo dallarında 17 finalist arasındanen iyi 4 esere, Uluslararası bölümde yine aynı kategorilerde 14 finalist eser arasından 4 en iyi esere ödül ve plaketleri takdim edildi. Yurtdışından pandemi sebebiyle finalistlerin video kayıtları ile katıldığı gecede ödül alan eserler şöyle sıralandı.

Ulusal Bölüm

“Yağmur Olup Şehre Düşüyorum” Kasım Ördek – İstanbul Ulusal En İyi Kısa Kurmaca Film

“Yeni Baştan” Taha Ovacı –İstanbul Ulusal En İyi Kısa Belgesel Film

“Cemre” Nuri Cihan Özdoğan-Adana Ulusal En İyi Kısa Senaryo

“Baca” Mehmet Akif Güler –İstanbul Ulusal Animasyon Jüri Özel Yapım Destek Ödülü

Uluslararası Bölüm

“LUNCHBOX” DEMET DERELİOGLU ARAN / ÇEK CUMH. Uluslararası En İyi Kısa Kurmaca Film

“MALEKIA” MOHAMMADBAGHER SHAHİN / İRAN Uluslararası En İyi Kısa Belgesel Film

“RENAIDANCE” ZHİE YANG-WENJİE WU-HAN CHEN / ABD Uluslararası En İyi Animasyon Ödülü

“CODE NAME RED CROW” GİORGİO MARCONİ / İTALYA /Uluslararası En İyi Kısa Senaryo Ödülü

Ödüllerin takdimi sonrası çekilen aile fotoğrafının ardından program nihayete erdi.