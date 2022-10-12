banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.559,21
ALTIN
998,17
DOLAR
18,59
STERLİN
20,55
EURO
18,06
Depreme, Afete Değil Yandaşa 10.7 Milyar Tl Transfer Edildi
Depreme, Afete Değil Yandaşa 10.7...
Zeytinburnu 18.Yöresel Günler’e Görkemli Veda
Son Dakika
Zeytinburnu 18.Yöresel Günler’e Görkemli Veda
UBED Öğretmenlere Bilgilerini Güncelleme Semineri Verdi (VİDEOLU)
UBED Öğretmenlere Bilgilerini Güncelleme Semineri...
Yeniden Refah Partisi Mevlid-i Nebi İçin Binlerce Kişiye Etli Pilav İkram Etti (VİDEOLU)
Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Mevlid-i Nebi...

500 Yıllık Değer: Lüle Taşı

Rezervlerinin neredeyse tamamı Eskişehir’de bulunan ve yarım yüzyıllık bir geçmişe sahip olan lüle taşı, günümüzde zanaatkârlarının azalması sebebiyle unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizden. Kardeş Kültürler Festivali ile zanaatkârları bir araya getiren Esenyurt Belediyesi, lüle taşını ve hikâyesini ustasından dinledi, vatandaşlarla buluşturdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2022 Çarşamba 13:45
500 Yıllık Değer: Lüle Taşı
banner171

ESKİŞEHİR’DEN VİYANA’YA UZANAN BİR HİKÂYE

Lüle taşının vatanı Eskişehir’den Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali’ne gelen Zanaatkâr Hüseyin Savun, festivalin güzel geçtiğini belirterek lüle taşının yüzyıllar öncesine dayanan hikâyesini şöyle anlattı: “Lüle taşının geçmişi 400-500 sene öncesine dayanıyor. Eskiden devamlı olarak taşı çıkarılmış, Eskişehir’den Viyana’ya gönderilmiş, yani eskiden Viyana’da işlenmiş, ‘Viyana Taşı’ olarak tanıtmışlar ve ‘Deniz Köpüğü’ anlamına gelen ‘Meerschaum’ olarak adlandırılmış. ‘Kral’ lakaplı Ali Osman Usta ülkemizde çırak yetiştirmiş. 1960’lı yıllarda bu taşın ve zanaatının Türkiye’de olduğu meydana çıkmış. 1970’li yıllardan itibaren de bu taşı yurt dışına yasaklamışlar. Viyana elinde olduğu kadarını işlemiş ve sonra bu taşın Eskişehir’de olduğu tescillenmiş.”

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“GELENEĞİMİZİ GÖSTERMEYE VE TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ”

45 yıldır lüle taşı işlemeciliği yaptığını söyleyen Savun, ülkenin lüle taşı bakımından zengin olduğunu, fakat işlemecisinin zaman geçtikçe azaldığını vurgulayarak, “Eskiden taşı çıkaran ve işleyen çoktu ama günümüzde gençlerimiz bu işi pek yapmıyor. Unutulmaya yüz tutmuş bir zanaat. Ham maddesi var ama çıkaran ve işleyen yok. Biz elimizden geldiği kadar geleneğimizi devam ettirmeye, ilerletmeye, herkese göstermeye ve tanıtmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“RUHUNUZA İŞLEYEN BİR ZANAAT”

Lüle taşı işlemeciliğinin inceliklerinden de bahseden zanaatkâr, “Ruhunuza işliyor diyebiliriz. Yaparken neyi yapacağınızı biliyorsunuz, başka bir şey kafanıza girmiyor ve sadece onu düşünüyorsunuz. Sevdiğim bir iş, sevmeden olmuyor. Lüle taşının nikotin emici, yani zehri alıcı bir özelliği olduğu için çoğunlukla pipolarda kullanılıyordu. Günümüzde pipoların yanı sıra turistik eşya, tespih ve takı olarak da işlenip değerlendiriliyor” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: Dertleri, Yurtları Bir Kısım Vakıflar Ve Derneklere Faydalandırmaktı.
İmamoğlu: Dertleri, Yurtları Bir Kısım Vakıflar Ve Derneklere Faydalandırmaktı.
Personellere, Doğru Ve Etkili İletişimin Metotları Anlatıldı.
Personellere, Doğru Ve Etkili İletişimin Metotları Anlatıldı.
Miss Uganda Esenyurt Güzellik Yarışması
Miss Uganda Esenyurt Güzellik Yarışması
Depreme, Afete Değil Yandaşa 10.7 Milyar Tl Transfer Edildi
Depreme, Afete Değil Yandaşa 10.7 Milyar Tl Transfer Edildi
Metrobüs Hattındaki ‘Beyaz Yol’u Deneyimledi
Metrobüs Hattındaki ‘Beyaz Yol’u Deneyimledi

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169