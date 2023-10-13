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4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında 10 hayvanın sahiplenilmesini sağladılar

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle gerçekleştirilen organizasyonlar barınaklardaki sahipsiz hayvanlara umut oldu. Son olarak evcil hayvan ürünleri sunan e-ticaret markası, 8 Ekim’de Bursa’da gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte 10 patili dostun sahiplenilmesine aracılık ederken, barınaktaki hayvanlara 1 ton mama bağışladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 11:34
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında 10 hayvanın sahiplenilmesini sağladılar
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Hem ülkemizde hem de dünyada hayvan haklarına dair farkındalığın artırılmasına dair çalışmalar sürdürülürken 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle gerçekleştirilen organizasyonlar barınaklardaki sahipsiz hayvanlara umut oldu. Son olarak evcil hayvan ürünleri sunan e-ticaret markası petlebi.com, bilinçli sahiplenmeye dikkat çekmek amacıyla 8 Ekim’de Bursa’daki HEPAD (Her Eve Bir Pati Derneği) Pati Bahçesi’nde ücretsiz bir etkinlik düzenledi. Marka, etkinlik kapsamında 6 kedi ve 4 köpeğin sahiplenilmesini sağladı. Sahiplenmeyi teşvik amacıyla 1 ila 8 Ekim haftasında bahçeden sahiplenilen dostlarımıza mama hediye ederken, müşterilerinin desteğiyle eylül ayında topladığı 1 ton mamayı derneğe bağışladı.

petlebi.com Pazarlama İletişim Uzmanı Naz Filiz etkinliğe dair şu açıklamada bulundu: “İyiliğin ve sevginin paylaştıkça çoğalacağına inanıyoruz. Bir patili dostumuzun bile yuva edinmesini sağlamak, bizim açımızdan mutluluk verici. HEPAD ile birlikte düzenlediğimiz etkinlik de bizim için çok kıymetli. Katılımcılarla birlikte sokağa terk edilmiş patili dostlarımızla 4 saat boyunca oyunlar oynadık. HEPAD Kurucusu Emre Demir ile Instagram üzerinden canlı yayın yaptık. Yayın boyunca bahçeyi gezdik ve bilinçli sahiplenmenin öneminden ve bahçede bulunan patili dostlarımızın kurtarılma hikayelerinden bahsettik.”

Hayvanseverlerin birbirleriyle iletişim kurmalarına köprü oluyorlar

Naz Filiz sözlerini şöyle sonlandırdı: “HEPAD bünyesinde sahiplenilmeyi bekleyen toplam 1.200 köpek bulunuyor. Ağırlıklı olarak Golden, Terrier, Cocker, Husky, Doberman, Kurt, Setter, Fino Mix, Terrier Mix türlerinin bulunduğu patili dostlarımızın yaş aralıkları değişkenlik gösteriyor. En gençleri 2 aylıkken en yaşlıları ise 12-13 yaşlarında. Dernekteki kedi ve köpekleri sahiplenmek için yetkililerle yalnızca sosyal medya hesabından iletişime geçmek yeterliyken biz de platformumuzda yayımladığımız ilanlarla sahipsiz canların sıcak yuvalarını bulmalarına aracılık ediyoruz. 2014’ten bu yana internet sitemiz üzerinden yayımladığımız ilanlarla 151 bin 30 patili dostumuzun sahiplenilmesini sağladık. Ayrıca soru cevap bölümünde hayvanseverlerin birbirleriyle bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına köprü oluyoruz.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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