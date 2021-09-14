37’si Kadın, 208 İtfaiyeci Mezun Oldu

SULTANGAZİ / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 560 saatlik eğitimlerinin sonuna gelen yeni itfaiyecileri, İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törenle mezun oldu.

Törende takımların, kendi aralarındaki yarışması büyük ilgi gördü. Üst düzey kondisyon ve kuvvet gerektiren yarışlar, büyük heyecana sahne oldu. Önce, motopompla (yüksek basınçlı su motoru) çeken itfaiyeciler, tazyikli suyla hedefi vurdular. Ardından, takımların 100 metre koşucuları sahne aldı. Koşucular, kurulan düzenekteki küçük yangınlara hem müdahale etti hem de parkuru tamamladı. Adaylar, 4,5 metre uzunluğundaki kancalı merdivenlerle üç katlı kuleye çıktı. Nefes nefese kalan itfaiyeciler, mezuniyetin mutluluğunu aileliyle paylaştı.

“BAŞKANIMIZIN HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR”

İstanbul tarihinde ilk defa sahada çalışacak olan kadın itfaiyecilerin başarılarına dikkat çeken İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “Ekrem İmamoğlu’nun ilk günden beri dile getirdiği, kadınların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı her bir birimde çok daha fazla yer bulması hayalinin, İstanbul İtfaiyesi’nde de gerçekleşiyor olduğunu görüyorum. İşte bu gerçekten hem ülkemiz hem de İstanbul’umuz için çok mutluluk verici” diye konuştu.

“İTFAİYECİLİK, BİR MESLEK OLARAK TANIMLANMALI”

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, itfaiyecilerin yaptıkları işin meslek olarak tanınmamasına dikkat çekerek; “İtfaiyecilik, bir meslek olarak tanımlanmayı ziyadesiyle hak ediyor. Haklarınızı eksiksiz biçimde almanız ve itibarınızın yasal biçimde de tanınması için daima yanınızdayım” dedi.

“BİZDEN EKSİĞİ YOK”

İstanbul tarihinde bir ilki birlikte yaşayacak olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren bir erkek itfaiyeci, “Kadınların bizden eksikleri yok” dedi. Mezuniyetini kucağındaki çocuğu ile kutlayan bir kadın itfaiyeci ise” Her şey çocuklarımız için. Fedakârlık yapmamız gerekiyor. Eşim da bana bu süreçte çok destek oldu ifadesinde bulundu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)