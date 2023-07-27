3000 Taksi Plakası Satışı Red Edildi

Toplu ulaşıma esnaf yüzde 100 artış isterken, İBB’nin teklifi ise yüzde 57 oldu. Ücret düzenlemesi, Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından görüşülmek üzere önümüzdeki haftaya ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Temmuz ayı olağan toplantısında, İstanbul’da büyük ihtiyaç olduğu birçok kesimce kabul edilen taksi sayısının artırılması konusu ele alındı.

İstanbul’daki taksi sorunun en büyük sebebinin yolcu seçme olarak belirlediklerine dikkat çeken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, bunun en önemli sebebinin ise taksi sayısının azlığı olduğunu söyledi. Mevcut taksilerin kalitesini arttırmaya yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını, eğitimler verdiklerini hatırlatan Gökce, şöyle konuştu:

“İstanbul'un taksi sorunu son dönemde yoğun bir biçimde ulusal medyanın da temel konusu. Bu bağlamda İstanbul’da 3 ay arayla toplam 3000 adet yeni taksi ihdas edilerek; ilk etapta 1500, ikinci etapta ise diğer 1500’ünün İBB Meclisi kararıyla gerçek kişilere satışını teklif ediyoruz. Bu taksilerin minibüs dönüşümünde olduğu gibi 8+1 yolcu kapasiteli, geniş hacimli, güvenlik bölmeli ve engelli erişimine uygun olması planlanmaktadır.”

İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan da yapılan araştırmalar ve üniversite raporlarında belirtildiği üzere İstanbul’da 43 bin taksiye ihtiyaç duyulduğunu, yeni taksilerle birlikte sayının ancak 19 binde kaldığını belirterek, hızla artan kent içi hareketlik ve turist sayısının da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Değerlendirmelerin ardından oylamaya sunulan “Gerçek Kişiler tarafından işletilmek üzere 3000 adet 8+1 kapasiteli engelsiz taksi” teklifi, UKOME kurulundaki tüm Bakanlık temsilcileri ve İstanbul Taksiciler Odası temsilcisinin olumsuz oyları doğrultusunda oy çokluğuyla reddedildi.

TAKSİ DÖNÜŞÜMÜNDE YENİ KOLAYLIKLAR GETİRİLDİ

Bir başka kararla, piyasadaki araç tedarikinde yaşanan zorluklardan dolayı yeni taksilerde 0-2 yaş olarak ilk alım yaşı 4’e çıkartıldı. Ayrıca, yeni taksiler için tramer kaydı olmaması zorunluluğu “ağır hasar kaydı olmaması” şeklinde yeniden düzenlendi. Engelli erişimi ve şoförlük eğitimi şartları da yılbaşına kadar uzatıldı.

TOPLU ULAŞIM ÜCRET ARTIŞI HAFTAYA TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Taksi, minibüs, servis ve deniz taşımacılığı esnafı, toplu ulaşım fiyatlarına yüzde 100 ve üzerinde zam yapılmasını istedi. İBB ise son 7 ayda enflasyon, döviz, akaryakıt ve asgari ücrete gelen zamları dikkate alarak, tüm ulaşım türlerinde yüzde 57,07 oranında artış yapılmasını teklif etti.

İstanbul’da toplu ulaşım kullanan vatandaşların yüzde 56’sının indirimli ve ücretsiz bilet kullandığına dikkat çeken Dr. Buğra Gökce, İBB olarak toplu ulaşımı ciddi oranda sübvanse ettiklerini söyledi. Bir yolculuğun İBB’ye maliyetinin 20 liraya dayandığını ifade eden Gökce, “Bu sürdürülebilir değil. Toplu Ulaşıma aktardığımız kamu kaynağın kontrolsüz şekilde artmaya devam etmesi, diğer belediye hizmetlerinin yerine getirilmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla biz hem vatandaşı, hem esnafı koruyabilecek optimum dengeyi bulmaya uğraşıyoruz” diye konuştu.

SON 7 AYDA AKARYAKIT YÜZDE 60 ARTTI

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da son aylarda döviz, enflasyon, akaryakıt ve asgari ücrette yaşanan ciddi artışlar nedeniyle, toplu ulaşım ücretlerine yapılan artış teklifinin zorunlu olarak gündeme gelmek durumunda olduğunu söyledi.

Cihan, 1 Ocak’ta uygulamaya konulan son ücret tarifesinin ardından geçen 7 ayda akaryakıta yüzde 60 zam geldiğini, bir özel halk otobüsü için ücretsiz binişlere yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sadece 4500 TL, İBB tarafından ise 115 bin 500 lira sübvansiyon desteği verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Motorin ücreti bu akşam yapılacak artışla beraber 35, 33 liraya yükselmiş olacak. Son düzenlemeden bu yana enflasyonda yüzde 27,3 oranında değişim söz konusu. Temmuz enflasyonunun ise haziran ayına nazaran en az iki katına çıkması beklenmektedir. Yedek parça tedariki gibi İETT’nin ve esnafımızın kullandığı araçların yedek parçaları dövize endeksli olarak artıyor. Bu ücret düzenlemesini teklif ederken odalarımızın, esnaflarımızın görüşlerini de dikkate alıyoruz.

İETT’DE GELİR-GİDER KARŞILAMA ORANI YÜZDE 32

İETT Genel Müdürü İrfan Demet ise motorine gelen son zamlarla İETT’ye son bir aydaki akaryakıt maliyetinin özel halk otobüsleriyle beraber 210 milyon lira olduğuna dikkat çekerek, gelirin gideri karşılama oranının ise yüzde 32'’lere seviyesine indiğini söyledi.

Değerlendirmelerin ardından Buğra Gökce, Temmuz ayı enflasyon oranın açıklanmasının ardından toplu ulaşım ücret artışı teklifinin yeniden değerlendirilmesini önerdi. Toplu ulaşım yeni ücret tarifesi teklifi, önümüzdeki hafta Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yapılacak olağanüstü toplantıda yeniden değerlendirilmek üzere oy birliğiyle alt komisyona geri çekildi.

MİNİBÜSLERE İSTANBULKART GELİYOR

UKOME’de ayrıca, İstanbul genelindeki tüm minibüslerin Elektronik ücret toplama sistemine (İstanbulkart) entegre olmasına yönelik bir ilke kararı alındı. İBB Meclisi’nin alacağı karar sonrası uygulanmaya konulacak yeni sistem, pilot bölge olarak seçilen Arnavutköy ilçesinden başlatılacak. Sonrasında tüm kentteki minibüslerde İstanbulkart geçerli hale gelebilecek.

DENİZ TAKSİ PAYLAŞIMLI KULLANILABİLECEK

Alınan bir başka kararla; deniz taksilerin aynı güzergah ve saatte farklı kişiler tarafından rezervasyon yapılarak aynı anda kullanılmasının önünü açacak düzenleme yapıldı. Yönerge değişikliği ile İstanbul’daki deniz taksilerde artık paylaşımlı yolculuk yapılarak ücret bölünebilecek. Sisteme dahil olacak yolcular, toplam yolculuk ücretinin deniz taksi yolcu kapasitesinin bir birim payı kadar ücretini ödeyecek.

ESNAF ZAM KARARI ÇIKMAYINCA PROTESTO ETTİ

UKOME’nin yapıldığı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nin önüne gelen taksici, minibüsçü ve servisçi esnafı, bekledikleri zam kararı çıkmayınca protesto gösterisinde bulundu ve mevcut toplu ulaşım fiyatlarıyla zarara uğradıklarını söyledi.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)