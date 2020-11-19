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30 Yılı Aşkın Boşanma Davası Deneyimi : Avukat Aydın Aydar

30 yılı aşkın boşanma davası deneyimiyle isminden söz ettiren ünlü boşanma avukatı Aydın Aydar kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Avukat Aydın Aydar hakkında merak ettikleriniz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Kasım 2020 Perşembe 16:36
30 Yılı Aşkın Boşanma Davası Deneyimi : Avukat Aydın Aydar
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Avukat Aydın Aydar Boşanma Davalarında 30 yılı aşkın deneyimle, profesyonel avukatlık hizmeti vermektedir. 1962 yılında doğmuştur. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1990-2000 yılları arasında Vakıfbank ve İmar Bankası'nda Baş hukuk müşaviri olarak görev yapmıştır. 2002-2008 yılları arasında Hedef Alliance Holding'te Hukuk Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2008 yılında kurduğu Aydar Hukuk bünyesinde halen Yönetici Avukat ve Boşanma Departmanı Yöneticisi ve boşanma avukatı pozisyonunda çalışmaktadır.

Yılda ortalama 300 civarı boşanma davası gördüklerini anlatan tecrübeli avukat, boşanma davalarının daha kolay sonuçlanması sebebiyle başvuruların çoğunlukla anlaşmalı boşanma davası olduğunu söyledi. Tarafların bazen aralarında anlaşamayarak mahkemeye çekişmeli dava olarak geldiklerini de belirten Aydın Aydar davanın türü ne olursa olsun, tarafların haklarını iyi anlamaları ve herhangi bir hak kaybına sebebiyet verecek duruma düşmemeleri için boşanma sürecini uzman bir avukat tarafından sürdürmeleri gerektiğinin altını çizdi. Duruşma sırasında kullanılan hukuki terimlerden düzenlenmesi gereken belgelerin detaylarına kadar her anlamda bir avukat danışmanlığı almak dava sürecinde hata yapma ve mahkemeye olumsuz izlenim bırakmama konusunda size yardımcı olacaktır.

Pandemi dönemiyle birlikte artan boşanma talepleri karşısında en büyük destekçisinin oğlu Avukat Murat Aydar olduğunu da belirten ünlü avukat, çiftlerin karantina şartlarında daha anlayışlı ve sabırlı davranmaları gerektiğini, basit anlaşmazlıklar yüzünden acele karar alıp hemen boşanmaya çalışmalarının doğru olmadığını sözlerine ekledi. Pandemi dönemi ve karantina şartlarında çiftlere birlikte yapabilecekleri aktiviteler bulamalarını salık veren deneyimli avukat Aydın Aydar, boşanmanın çok kolay olabileceğini ancak, hemen evlenebilecek bir insan bulmanın çok zor olduğunu belirtti. Tarafların daha sonra pişmanlık yaşadıklarını da gördüğünü söyleyen duayen isim, yine de evlilik kurumu temelinden zedelenmeye başladıysa ve geri dönüşü imkansız yaralar açıldıysa boşanmanın da hayatın sonu anlamına gelmediğini sözlerine ekledi.

Aydar Hukuk

Ünlü boşanma avukatı Aydın Aydar'ın 1999 yılında kurduğu Aydar Hukuk Bürosu yoğun şekilde hizmet vermeye sayısı sürekli değişmekle birlikte 10 avukat ile devam etmekte. Kendisinin yöneticilik işlerini yavaş yavaş oğlu Avukat Murat Aydar'a devretmeye başladığını belirten tecrübeli isim, elinden geldiği kadar dilekçeleri yazdığını ve duruşmalara girdiğini söyledi. Babasının izinden giden avukat Murat Aydar ise ailenin ikinci nesil Boşanma Avukatı olarak yoğun şekilde çalışmakta.

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