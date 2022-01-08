30 Kreşin Temelini, Kılıçdaroğlu ve Akşener Attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “30 Kreş Toplu Temel Atma Töreni”; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. “Yuvamız İstanbul” kreşlerinden birine ev sahipliği yapacak kreşlerden birinin inşa edileceği Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde düzenlenen temel atma töreninde; Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

İstanbul Times haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Bağcılar / İstanbul

KILIÇDAROĞLU: “İKTİDAR EĞİTİMDE İYİ BİR SINAV VERMEDİ”

Toplumu ve aileyi yücelten temel faktörün eğitim olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bir toplum, eğitimli olduğu süre içinde büyük başarılara imza atar. Sadece okuma-yazma açısından değil, kültürel hayattan tutun, sosyolojik hayatın bütün aşamalarında başarılı olur. Eğitimin başarısının öznesi öğretmendir. O nedenle; öğretmenle öğrenciyi buluşturmak, aslında bir anlamda Ferhat ile Şirin’i buluşturmaya benzer” dedi. Çocukların, kreşlerle birlikte eğitim hayatına başladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Dolayısıyla eğitim, hayatımızın olmazsa olmaz bir parçasıdır” diye konuştu. İktidarın eğitim konusunda iyi bir sınav veremediği eleştirisinde bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“13’NCÜ CUMHURBAŞKANI MİLLET İTTİFAKI’NDAN SEÇİLECEK;

6 AY İÇİNDE TÜRKİYE’NİN BÜTÜN ÇARKLARI DÖNECEK”

“4+4 sistemi geldi. Kalkınma planlarında yok. Milli Eğitim Kurullarında görüşülmemiş. Bakanlar Kurulu'nda görüşülmemiş. Milli Eğitim Bakanlığı'nın haberi yok. 5 milletvekili kanun teklifi veriyor, hiçbirisi eğitimci değil. Ve biz, milyonlarca çocuğumuzu denek olarak kullandık. Sonra hatalı olduğunu fark ettik. Onu dönüştürmeye, eksikliklerini gidermeye çalıştık. Ama bir kuşağı yok ettik. Ve başka temel bir sorunumuz daha var. Bizim evlatlarımız, bu ülkenin evlatları, gencecik, pırıl evlatlarımız, ‘Acaba yurt dışına gidersem daha iyi yaşar mıyım’ diye bir arayış içinde. İktidar sahiplerinin bunu düşünmesi lazım. Neden bu evlatlarımız, kendi ülkelerinde çalışıp alın teriyle kazanarak, istedikleri gibi tweet atarak, özgürlük içinde Türkiye'de yaşamıyorlar da veya yaşatamıyoruz da neden yurt dışına gitmeyi istiyorlar? Bunun üzerinde de iktidar sahiplerinin durduğunu düşünmüyorum. Ama şundan eminim: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’ndan seçildikten ve o koltuğa oturduktan sonra, 6 içinde Türkiye'nin bütün çarkları dönecek, 6 ay içinde bu ülke özgürlük olacak, huzur olacak. Bir kabustan uyanacak Türkiye. Birbirimize farklı gözlerle bakmayacağız.”

“16 MİLYONLUK BİR KENTİ YÖNETİYORSUNUZ, BİR KREŞİN BİLE YOK!”

Bu süreçten sonra hiç kimsenin yaşam tarzının ve inancını sorgulamayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bakacağız; onun çocuğu kreşe gidiyor mu, gitmiyor mu? Böyle bir imkanı var mı, yok mu? Yoksa; onu yapacağız. İBB Başkanımız hatırlattı. İBB’nin bir tek kreşi bile yokmuş. 16 milyonluk bir kenti yönetiyorsunuz, bir kreşin bile yok. Ama hedef koydu Sayın Başkanımız; kreş sayısını 150’ye çıkaracak. Bugün 30’unun temelini atıyoruz. Katkıda bulunan çok sayıda iş dünyasının saygıdeğer insanları varsa, onlara da buradan yürekten teşekkür ediyorum. Bu, bir duvarı yapmak için, tuğlayı tuğla üstüne koymaya benzer” dedi. Ne kadar çok kreş olursa, fırsat eşitliğinin o kadar iyi yakalanacağını belirten Kılıçdaroğlu, törenin Bağcılar’da yapılacak olmasına dikkat çekti. İmamoğlu, “Burada, kişi başına düşen gelirin düşük olduğunu biliyoruz. Yeşil alanın çok az olduğunu biliyoruz. Ama burada kreş açmak, buradaki anneleri en azından rahatlatmak çok ama çok değerli. Bu açıdan emeği geçenleri yürekten kutluyorum” diye konuştu.

AKŞENER: “BİR KREŞLE, ÇARESİZLİĞİN ÖNÜNDE BİR DUVARI YIKIYORSUNUZ”

Bir kadın ve anne olarak kreşlerin anlamını dile getiren Akşener ise, “Bu ne biliyor musunuz? Bu, derin bir yoksulluğun sardığı ailelerin çocuklarına sabah kahvaltısı demek, öğle yemeği demek, eğitim demek, öğretim demek, atanamamış, çok vasıflı, dayısı olmadığı için mülakatta elenmiş öğretmenlerimize iş alanı demek. Onları çocuklarla buluşturmak demek. O çocukların anneleri için ise, kendilerini geliştirebilecek ya da ailelerine katkıda bulunabilecek belki bir para kazanabilme imkanını sağlayacak zaman demek. Sadece bir kreş açmıyorsunuz. Aslında bir kreşle, çaresizliğin önünde bir duvarı yıkıyorsunuz, çatlatıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey” ifadelerini kullandı.

“İYİ Kİ BİZ, 31 MART'TA MİLLET İTTİFAKI'NI CANLANDIRMIŞIZ”

Yoksulluğun, fırsat eşitliğini ve sosyal adaleti ortadan kaldıran bir durum olduğuna vurgu yapan Akşener, yurt gezilerinde karşılaştığı fakirlik manzaralarından dramatik örnekler verdi. “Oralarda; küçücük çocukların ve onların annelerinin bana verdiği bilgilerden ortaya çıkan gerçeklik şu” diyen Akşener, “Onun için, iyi ki biz, 31 Mart'ta Millet İttifakı'nı canlandırmışız, iki parti olarak belediye seçimlerine girmişiz. İyi ki ilçe ve büyükşehir il belediyelerini kazanma imkanı bulmuşuz. İyi ki onlar eliyle bazı acıların hizmet yoluyla son bulmasına vesile olmuşuz” diye konuştu. Yurt gezilerinde 79 ile gittiği bilgisini paylaşan Akşener, “79 ilde gördüğüm ilçe belediyeleri -üzülerek söylüyorum- AK Partililer tarafından, AK Parti insanlar tarafından kazanılmışsa, o ilçelerde zenginler oluşmuş. Ama ne zenginler! Onlar, sadece belediye eliyle oluşmuş. Onlar sadece AK Partili, ama geri kalan o ilçelerin kahir ekseriyeti, fukara. O fukaralar da her partili. Dolayısıyla, fukaralığı yenmenin de yolu, bu hizmetler” dedi.

“KEMAL BEY’LE BİRLİKTE DENETLEYECEĞİZ”

Kreşlerin sayısının artmasını dilediğini ifade eden Akşener, “Şimdi Kemal Bey’le birlikte, bu sayıların artıp artmadığını da birlikte kontrol edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın hiçbirimizi. Bu çalışmalar, milletimizin bizlere, yani siyasi cenahta Millet İttifakı'na yönelik oluşturulmaya çalışılan ön yargıları yıkacak, o vatandaşa dokunan, söz değil eylemle, tutumla, ‘Ah işte bu yapılıyor. Böyleymiş bu insanlar, bu siyasi yapılar’ dedirten bu çalışmaların neticesinde de ben kalpten inanıyorum, 13’ncü Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak” dedi.

İMAMOĞLU: “ÇOCUKLARI EŞİTLENEN BİR ŞEHİR VAR ETMİŞSENİZ, O ŞEHİR, ADİL BİR ŞEHİR OLUR”

“Şehrin çocuklarının eşit olması, yönetimimizin en kıymetli şiarı” sözleriyle konuşmasına başlayan İmamoğlu, “Yani bu şehrin hangi semtinde yaşıyorsa yaşasın, bu kentin nimetlerinden eşit seviyede faydalanmaları, bizim en büyük arzumuz. Zira bir hanede eğer çocukları eşitlenen bir şehir var etmişseniz, o şehir, adil bir şehir olur” diye konuştu. İstanbul’a 150 Yuvamız İstanbul kreşi kazandırma hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatan İmamoğlu, şu ana kadar 32 kreşi hizmete açtıkları bilgisini paylaştı. Söz konusu kreşlerde 2884 çocuğun eğitim gördüğünü söyleyen İmamoğlu, temeli atılan 30 kreşi de Eylül 2022’deki eğitim-öğretim yılana kadar hazır edeceklerini vurguladı. Kreşlerin yapımına katkı sağlayan bağışçıları da unutmayan İmamoğlu, “Kreş yatırımımıza, 2022 yılı içerisinde devam edeceğiz. Çok daha fazla çocuğumuza ulaşacağız. Bu, bir yönetimin, güzel bir eğitimle, en az 75-80 bin çocuğun hayatına dokunması anlamına geliyor. Ve o çocukların oluşturacağı bir yaşam, asla ve asla yıkılmayan bir yaşam olur” ifadelerini kullandı.

“NAHOŞ VE ÇİRKİN GÜNDEMDEN KURTULALIM”

“Umut ederim ki, ülkemizin gündemi, bu tür hizmetler olsun” diyen İmamoğlu, sözlerini, “Ülkemizin gündemi çocuklarımız olsun. Daha dün, bir teknoloji merkezi açtık 2 bin 200 bin metrekare. Gençlerimiz, orada cıvıl cıvıl, hayatın içerisinde teknolojiyle buluşuyor. Umut ediyorum ki, gündemimiz gençlerimiz olsun. Onlara hizmet olsun. Geleceğe aydınlık olması için, ülkemizin her noktasında hizmete koşan kamu kurum kuruluşları ve bizler olalım. Dolayısıyla, ülkemizin diğer, ne yazık ki nahoş ve bazen çirkin gündemden kurtulalım diliyorum. Önümüzün aydınlık olmasını diliyorum. Kreşlerimizin İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde noktaladı. Konuşmaların ardından; Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu, bağışçı ailelerle birlikte temele ilk harcı dökülecek betona bastı.

İŞTE O KREŞLER

Temeli atılan 30 kreş, toplam 166 derslik ve 3 bin 250 öğrenci kapasiteli olacak. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri, halihazırda; 32 merkezde, 150 sınıfla 2 bin 284 öğrenci kapasitesi ile hizmet veriyor. Yeni merkezlerin de tamamlanmasıyla kreşlerin sayısı 62 olacak. Temeli atılan 30 kreşin listesi, aşağıdaki gibi oldu:

1-Ataşehir - Esatpaşa

2-Ataşehir - Kayışdağı

3-Avcılar - Ambarlı

4-Bağcılar - Kirazlı

5-Bahçelievler - Yenibosna

6-Bakırköy - Basınköy

7-Bayrampaşa - İsmetpaşa

8- Beylikdüzü - Adnan Kahveci

9-Büyükçekmece - Atatürk

10-Esenler - Yavuz Selim

11-Eyüpsultan - Alibeyköy

12-Eyüpsultan - Karadolap

13-Fatih - İskenderpaşa

14-Gaziosmanpaşa - Karadeniz

15-Gaziosmanpaşa - Merkez

16-Gaziosmanpaşa - Mevlana

17-Kadıköy - Kozyatağı

18-Kadıköy - Merdivenköy

19-Maltepe - Girne

20-Pendik - Dolayoba

21-Pendik - Şeyhli

22-Sancaktepe - Yenidoğan

23-Sarıyer - Ferahevler

24-Silivri - Gümüşyaka

25-Sultangazi - Cebeci

26-Sultangazi – Esentepe

27-Şişli - Eskişehir

28-Tuzla - Aydınlı

29-Tuzla - Yayla

30-Üsküdar Çengelköy