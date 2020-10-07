3 dakikada e-ticarete hazır ol!

 3 dakikada web sitesi kurulumu

 Aylık ya da yıllık kiralanabilir model

 14 gün ücretsiz tam sürüm kullanma imkanı

 Kullanıcı dostu yapı, sektöre uyarlanabilen farklı tema seçenekleri

Pandemi süreciyle artan bir ivmeyle online alışverişe yönelen tüketiciler perakende satış noktalarına hala mesafeli dururken online ticarette grafik yükselmeye devam ediyor. E-ticaretin hız, 7/24 kesintisiz hizmet ve beklentilere hızlı dönüş gibi nitelikleri tüketiciler nezdinde avantajlı unsurlar olarak kabul görüyor, işletmelerse offline mağazalarda düşen ciroları e-ticaret ile canlandırma yoluna gidiyor. Yükselen grafiğin ve talebin farkındalığıyla geliştirilen Goyomod, e-ticaret sitesi açmak isteyen küçük ve orta ölçekli firmalar için kullanıcı dostu ve kiralanabilir bir yazılım hizmeti sunuyor. Goyomod, 3 dakika içinde kullanıma hazır yapısıyla doğru ürünler ve doğru stratejilerle doğru kitleye ulaşmak isteyen işletmeler için düşük maliyetli ve son derece efektif bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Küresel pandemiyle kendini gösteren karantina dönemi ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle online alışverişe yönelen tüketiciler, işletmelerin pek çoğunun e-ticarette derinleşmelerini sağladı. Güçlü alt yapısı olan, kullanım kolaylığı sağlayan ve tüketici dostu e-ticaret siteleri bu dönemde avantaj sağlayarak satışlarını artırdı. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) “Türkiye E-ticaret 2019 Pazar Büyüklüğü” raporuna göre Türkiye’de e-ticaret sektörü 2019 yılında büyümesini sürdürerek yüzde 39 oranında artışla 83,1 milyar TL’lik hacme ulaştı. 2020 yılının ise daha büyük büyüme rakamlarına ulaşması öngörülüyor. Yükselen grafiğin ve talebin farkındalığıyla geliştirilen Goyomod, e-ticaret sitesi açmak isteyen küçük ve orta ölçekli firmalar için kullanıcı dostu ve kiralanabilir bir yazılım hizmeti sunuyor. Goyomod, 3 dakika içinde kullanıma hazır yapısıyla doğru ürünler ve doğru stratejilerle doğru kitleye ulaşmak isteyen işletmeler için düşük maliyetli ve son derece efektif bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Düşük maliyet, hızlı kurulum

Hazır e-ticaret sitesi temalarına sahip bir web yazılım uygulaması olan Goyomod hakkında bilgi veren Goyomod Kurucu Ortağı ve Pazarlama Direktörü Suat Yüksek, sistemi firmaların herhangi bir teknik desteğe ihtiyaç duymadan e-ticaret sitelerini hızlıca aktif hale getirebilmeleri için geliştirildiğini söyledi. Yüksek, 3 dakika gibi kısa bir süre içinde satışa hazır hale getirilebilen sistemin 14 gün ücretsiz tam sürüm kullanma imkanı verdiğini de belirtti. Yüksek “Firmalar 3 dakika içinde e-ticaret sitelerini açtıktan sonra, anında ürün ekleyerek ve ödeme yöntemi entegrasyonunu yaparak satışlarına başlayabiliyorlar. 14 gün ücretsiz tam sürümü kullandıktan sonra da aylık ya da yıllık ödeme yaparak hizmetimizi kiralayabiliyorlar. Goyomod e-ticaret yazılımı hizmetinin aylık kiralama bedeli KDV dahil 65 TL. Bu ücreti belirlerken verdiğimiz hizmeti baz aldık. Goyomod’un hedefi teknik destek ve müşteri hizmetlerine ihtiyaç duymadan markaların kendi e-ticaret sitelerini kendileri açmaları ve hazır temalarımızdan birini seçerek sitelerini yayına almaları. Goyomod özelliklerinde bir e-ticaret web sitesinin Türkiye piyasası yıllık en düşük 4 bin TL’den başlarken biz aylık kiralama bedelini zaman eşittir para kavramını düşünerek minimumda tuttuk. Sistemimizin kullanıcı dostu nitelikleri nedeniyle müşterilerimizin yüzde 80’i de bizden hiçbir destek almadan ürünümüzü tam performans kullanabildiler.” dedi.

“Dünyaca kabul görmüş oluşumları örnek aldık”

Yurtdışı e-ticaret site pazarının genellikle hazır temalar ve aylık kiralama modelleri üzerine kurulu olduğunu ifade eden Suat Yüksek, Goyomod’un geliştirilmesi aşamasında dünyaca kabul görmüş Shopify, Wix, BigCommerce, Big Cartel® gibi oluşumları örnek aldıkları bilgisini vererek şunları ekledi: “Dijital ortamda verilen çoğu hizmetin aylık kiralamaya gittiğini fark ettiğimizde “İşimize bu kiralama modelini nasıl entegre edebiliriz?” sorusunu sorduk. Ülkemizdeki ve dünyadaki start-up projeleri inceledik ve yıllardan beri web tasarımı ve yazılım sektörünün içinde olduğumuz için e-ticaret segmentinde bu modeli uygulamanın iyi bir fikir olduğuna karar verdik. Yurtdışı ve yurtiçi rakiplerimizi inceledikten sonra projemizi bir yandan kodlarken bir yandan da geri bildirim almak üzere markalara “Aylık kiralanabilir e-ticaret sitesine bakışınız nedir?” diye sorduk. Aldığımız cevaplar aylık kiralamada taahhütsüz bir modelin benimsenebileceği yönündeydi. Goyomod için ilk kuralımızı böylece koyduk ve taahhüt bir sistem olması konusunda netleştik. Yaklaşık 6 aylık yazılım ve tasarım sürecimizden sonra Goyomod Beta sürümünü yayına aldık. 1 sene sonunda da Beta yanımızı sonlandırarak V2 versiyonumuzu yayınladık. Nisan 2019’dan bu yana da kesintisiz olarak müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.”

