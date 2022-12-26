‘2.Kent Çalışmaları Ödülleri’ Sahiplerini Buldu

Zeytinburnu Belediyesi’nin yerel yönetimler ile akademiyi bir araya getirerek kente yönelik sorunların çözümü konusundaki çalışmaları teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği ‘2. Kent Çalışmaları Ödül Töreni’ ZKSM’de gerçekleştirildi.

2. Kent Çalışmaları Ödül Töreni’ne Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Törende, makale, doktora tezi ve jüri özel ödülü olmak üzere 3 kategoride ödül verildi.

Ödül almaya hak kazanan isimleri belirleyen jüride Prof. Dr. Murat Gül, Prof. Dr. Mürteza Bedir, Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, Prof. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Doç. Dr. Murat Şentürk yer aldı.

Bu kapsamda "Jüri Özel Ödülü" Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünden Prof. Dr. Önder Küçükerman'a verildi. "Makale" kategorisinde Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Aykaç, "Doktora Tezi" kategorisinde ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümünden Dr. Cemile Feyzan Şimşek ödüle layık bulundu.

PROF. DR. EROL ÖZVAR “ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ İLİM, KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNUYOR”

Törende konuşma yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Zeytinburnu'nda doğmuş, büyümüş biri olarak belediyenin böylesine güzel bir faaliyeti icra etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İstanbul ilçe belediyeleri içinde Zeytinburnu Belediyesi’nin ilim, kültür ve sanat hayatına yaptığı önemli katkıları olduğunu kaydetti. Özvar, "İlmi çalışmalarda gerçekten faaliyet gösteren makale, araştırma, proje, kitap telif eden araştırmacılarımızın, YÖK Başkanı olarak ifade etmek isterim ki çok daha fazla iltifatı hak ettiğini düşünüyorum. İlmi faaliyetleri, çabaları ne ölçüde takdir edebilirsek, ne ölçüde bu faaliyetle ilgilenen hocalarımızı, ilim insanlarımızı takdir eder, onları korumaya çalışır ve mümkün olduğu kadar desteklersek o ölçüde ilmi faaliyetlerin gelişebileceğini düşünüyorum." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı da Zeytinburnu Belediyesinin bugüne kadar gerçekleştirdiği sergiler, konferanslar, çalıştaylar ve sempozyumların diğer belediyelere ve yerel yönetimlere örnek olmasını dileyerek sözlerine şöyle devam etti: “Yarışmaya 160 eser müracaat etmiş. Bu çok sevindirici. İnşallah, önümüzdeki yıllarda daha da bereketlenerek sürecektir bu ödül merasimleri."

BAŞKAN ÖMER ARISOY, “BÖYLE BİR ÖDÜLE EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Yerel yönetimler olarak her gün kente dair onlarca karar veriyoruz. Böyle bir ödül tasarımıyla belediyelerle, yerel yönetimlerle, akademya - üniversite teori arasında bir ilişki, bir irtibat kurabilir miyiz? Bir etkileşim ortaya çıkabilir mi? Bu anlamda destek verilebilecek kitap makale doktorayı nasıl ödüllendirebiliriz diye geçen yıl İsmail Hocamıza müracaat ettik. Sağ olsun çok güzel bir ödül tasarımı ortaya çıktı. İkinci yılın ödül törenindeyiz. Böyle bir ödüle ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.