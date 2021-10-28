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29 EKİM’DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

İstanbul’daki toplu ulaşım araçları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, 24 saat boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ekim 2021 Perşembe 12:18
29 EKİM’DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sorumluluğundaki tüm toplu ulaşım araçları ile İstanbulkart’a entegre olan deniz motorlarında da ulaşım 24 saat boyunca ücretsiz olacak.

İstanbul genelinde İstanbulkart ücretsiz entegrasyonuna dahil İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel araçları ile Şehir Hatları Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), METRO İSTANBUL’un işlettiği Metro, Hafif Metro, Tramvay, Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay araçları ve OTOBÜS AŞ’ye bağlı araçlar (İstanbul Havalimanı hatları hariç, Bakanlık kararı olması halinde Marmaray Hattı da dahil edilecektir), 29 Ekim Cuma günü (yarın) ücretsiz olarak hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; resmi gün ile milli ve dini bayramlarda vatandaşların toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için (İBB Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda) 2019 yılından itibaren bu uygulamayı hayata geçiriyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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