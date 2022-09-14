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28 SURİYELİ DAHA ESENYURT’TAN ÜLKELERİNE DÖNDÜ

Başkan Bozkurt: Temennimiz, herkesin kendi memleketinde mutlu, huzurlu yaşaması

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2022 Çarşamba 17:07
28 SURİYELİ DAHA ESENYURT’TAN ÜLKELERİNE DÖNDÜ
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Esenyurt’tan ülkelerine dönüş yapan Suriyelilere 28 kişi daha eklendi. Suriyelileri uğurlamaya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, herkesin kendi memleketinde mutlu ve huzurlu olacağını belirterek “Gönüllü Geri Dönüş” organizasyonu kapsamında gönderimlerin devam edeceğini söyledi.

Esenyurt Belediyesi’nin “Gönüllü Geri Dönüş” organizasyonuyla 28 Suriyeli daha memleketlerine döndü. Suriyeliler, ülkelerine dönmek üzere Esenyurt Belediyesi eski binası önünden Kilis Öncüpınar ve Hatay Yayladağı Sınır Kapısı’na doğru bir yola çıktı. Sınır kapılarına ulaşan Suriyeliler, güvenli bölgelerden ülkelerine ulaştırılacak. Suriyelileri uğurlamaya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Yaklaşık 3 bin 400 kişiyi bizim dönemimizde memleketlerine geri gönderdik. Bu süreç devam edecek. Biz, insanların kendi memleketinde daha huzurlu ve mutlu olacağını düşünüyoruz. Hem onların huzuru, mutluluğu için hem buradaki vatandaşlarımızın kendi semtlerinde daha mutlu yaşamaları için çalışmamız devam edecek” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Temennimiz, herkesin kendi memleketinde mutlu, huzurlu yaşaması”

Herkesin kendi memleketinde mutlu olacağını ifade eden Başkan Bozkurt şunları ekledi: “Esenyurt’ta çokça yabancı uyruklu konuğumuz var. Tabii bunların büyük bir bölümü Suriyeli vatandaşlar. Oradaki koşullar düzeldikçe geriye dönmek isteyenlerin sayısı artıyor. Biz de bunu hızlandırmak için aracılık ediyoruz. Bizim yaptığımız işlem şu; dışarıdan gelen yabancı uyruklu vatandaşlarla irtibata geçiyoruz. Gitmek isteyenlerin, onlar adına işlemlerini yapıyoruz. Araç tahsisini yapıyoruz ve araçtaki iaşe, gıda ne ihtiyaç varsa karşılıyoruz. Kendilerini sınıra kadar bırakıyoruz. Onlar da gittikten sonra 5 yıl dönmemeyi taahhüt ediyorlar. Temennimiz, herkesin kendi memleketinde mutlu, huzurlu yaşaması. Orada savaş varken insanları çok fazla zorlamak iyi olmaz ama bölge istikrara kavuştuğunda biz vatandaşların tümünün olmasa bile önemli bir bölümünün gideceğini varsayıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın da temennisi bu yönde. Gitmek isteyen ne kadar fazla olursa bizim için o kadar iyi olur” diye konuştu.

“Savaş bittiğinde herkes gidecek”

Eşini ve çocuklarını Suriye’ye uğurlayan Mahmoud Alyounus, savaş bittiğinde herkesin Suriye’ye döneceğini söyleyerek şunları ekledi: “Herkesten Allah razı olsun, bize kapı açtılar, içeri aldılar. Buraya geldik, herkes kardeşimiz oldu, arkadaşımız oldu. Burada mutluyum. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah savaş bittiğinde herkes gidecek, kimse kalmayacak ama biz burada 2020’den sonra biz çok sıkıntı yaşadık. İki yıl oldu, çocuğuma hâlâ kimlik vermediler. Şimdi Suriye’ye gönderiyorum, ispat istiyorlar. Benim çocuğum hasta oldu, sekiz tane özel hastane kabul etmedi sigorta olmadığı için. Hepsi çok para istiyor. Şimdi biraz çalışıp, para toparlayıp göndereceğim.”

“Herkesin kalbinde ülkesi var”

Türkiye vatandaşlarıyla yıllardır kardeş gibi yaşadıklarını ifade eden Hasan Bekir, “2014 yılında Türkiye’ye geldim. Herkesten Allah razı olsun, kaç senedir burada kardeş gibi yaşıyoruz ama her şeyin sonu var. Dönmemiz lazım. Herkesin kalbinde ülkesi var. Burada özleyeceğim çok insan var ama gitmemiz gerekiyor. Orada babam vefat etti, annemin yanına gidiyorum. Başka belediyeler böyle uygulamalar yapmıyor. Esenyurt Belediye Başkanı’na teşekkür ediyorum” dedi. Halid Dingil ise şöyle konuştu: “Dokuz yıldır Türkiye’deyim. Türkiye’yi seviyorum, gitmek istemiyorum ama hayat zor olduğu için gideceğim. Esenyurt Belediyesi’nden Allah razı olsun.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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