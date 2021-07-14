banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1364.78
ALTIN
503.12
DOLAR
8.6313
STERLİN
11.9555
EURO
10.1745
Ali Babacan'dan 15 Temmuz Açıklaması
Ali Babacan'dan 15 Temmuz Açıklaması
Bağcılar’da 15 Temmuz şehitleri için vefa programı
Bağcılar’da 15 Temmuz şehitleri için...
İsmek Yarı Zamanlı Eğitmen Alacak
İsmek Yarı Zamanlı Eğitmen Alacak
Emine Erdoğan, “Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi”ni Ziyaret Etti
Emine Erdoğan Hanımefendi, “Zeytinburnu Tıbbi...

278 Zabıta Alımı Tüm Şeffaflığıyla Sürüyor

İBB, 278 yeni zabıta alımı için başlattığı süreci tüm şeffaflığıyla sürdürüyor. Açılan kadro sayısının 5 katı kadar adayın davet edildiği süreçte uygulama sınavları aşamasına geçildi. İlk sınavda 50 olan kadın zabıta kontenjanı ise bu kez 60 olarak belirlendi. Yönetmelikteki ölçütler uyarınca adil, şeffaf ve liyakate dayalı yürütülen sınav süreci 6 Ağustos’ta son bulacak.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:46
278 Zabıta Alımı Tüm Şeffaflığıyla Sürüyor
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek 278 zabıta personelinin alım süreci sürüyor. Açılan kadrolara yapılan başvurular ise sadece İstanbul ile sınırlı kalmadı. Türkiye’nin dört bir yanından yoğun bir başvuru alındı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

İşe alınacak kişi sayısının 5 katı aday ile başlatılan süreçte, ilk etapta, yazılı sınav yapıldı. KPSS puanlarına göre sınava hak girmeye kazanan adayların yazılı sınav sürecinin tamamı kamera kaydına alınarak, ölçme ve değerlendirme bilimine göre liyakat esaslarıyla yürütüldü. Pandemi koşulları ve güvenlik tedbirleri son derece titizlikle uygulandı. 

KADINLARA 60 KONTENJAN

Yazılının ardından 12 Temmuz’da uygulama sınavları başladı. Uygulama sınavları, İBB Zabıta Müdürlüğü’nün Çırpıcı Ek Hizmet Binası'nda 6 Ağustos’a kadar sürecek. Ocak ayında gerçekleşen sınavda 50 olan kadın zabıta kontenjanı ise bu sınavla birlikte 60’a yükseltildi. Böylece İBB Zabıtası içinde kadın emeğinden daha etkin yararlanmanın yolu açıldı. 

YÖNETMELİKTEKİ KRİTERLER UYGULANIYOR

Adayları yönetmeliklerdeki ölçütlere göre belirlediklerine dikkat çeken İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Nurcan Alan, “gençlere başarılar” diledi ve şu ifadelerde bulundu:

“Ülkemiz gerçekten zor şartlardan geçiyor. Şu an çok yüksek oranda işsizliğin olduğu, özellikle genç nüfusun işsiz olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu fiziksel güçlerini ve beyin güçlerini kullanmaları gereken çağda işsiz bir sürü gencimiz var. Onlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak aynı zamanda iş imkânı sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Kadrolarımız gençleşiyor günden güne. Bu yıl ikincisini yapmış olduğumuz zabıta sınavımız. Diğerine ocak ayında başlamıştık. Şu an temmuz ayındayız. Temmuz ayında ikinci sınavlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bütün gençlere başarılar diliyorum. Hayat hiç kolay değil ama onlar da tabi ki zoru başaracaklar. Sınavlarımız KPSS sınavlarına girmiş adaylardan, “turkiye.gov.tr” üzerinden başvuruları alınarak tamamen şeffaf bir yöntemle alınıyor. Aynı zamanda kadın kontenjanına da ağırlık veriyoruz. Birçok sınavımızda yaptığımız gibi bu sınavımızda da aynı şekilde kadın kontenjanlarımıza yer verdik.”  

İSTANBUL’A GÜÇ KATACAĞIZ

Açtıkları kadrolara çok yoğun başvuru yapıldığını belirten İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy da şu hususlara değindi:

 “Biz, eşit adil ve liyakatli bir sınav yapıyoruz. Gençlere örnek olmak istiyoruz. Gençlere umut olmak istiyoruz. Gençlere bir ışık olmak istiyoruz. Her kim yüksek puan alırsa, çalışırsa, emeğinin karşılığını mutlaka burada alacak ve zabıta teşkilatımıza katılacak. Hem nitelik olarak hem nicelik olarak bizlere güç katacak, İstanbul’a güç katacak.”

ADAYLARIN TORPİL KAYGISI YOK

Görüşlerini paylaşan zabıta personeli adayları, İBB’nin işe alım sürecinin adil, şeffaf ve torpilsiz olduğu yönünde ifadeler kullandı. Yazılı sınav ve parkurdaki performansa göre değerlendirmelerde bulunuluyor olmasının yarattığı güvene dikkat çekti. Özellikle kadın adaylar, İBB tarafından kendilerine özel kontenjan ayrılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Özel Bir Gün
Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Özel Bir Gün
Sivas Katliamında Ölümsüzleşen Aydınlar ‘İstasyon’da Buluştu
Sivas Katliamında Ölümsüzleşen Aydınlar ‘İstasyon’da Buluştu
Üsküdar Meydanında 15 Temmuz "O AN" Sergisi Açıldı
Üsküdar Meydanında 15 Temmuz "O AN" Sergisi Açıldı
Kartal Belediyesi Muhtarların Kurban Bayramını Kutladı
Kartal Belediyesi Muhtarların Kurban Bayramını Kutladı
Madalya ve Plaket
Madalya ve Plaket

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169