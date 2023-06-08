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24. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Başlıyor!

Bu yıl 24.’üncüsü düzenlenen ‘Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’ 10 Haziran Cumartesi günü 18.30’da mesir macunu dağıtımı ile başlayacak. 9 gün sürecek festival kapsamında konser, seminer, atölye çalışmaları, dinleti, kültür gezisi, gösteri, yarışma ve Merkezefendi’yi anma gecesi gibi birçok etkinlik yer alacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2023 Perşembe 11:35
24. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Başlıyor!
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Zeytinburnu Belediyesi’nin bu yıl 24’üncüsünü gerçekleştireceği Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 10 Haziran’da başlayacak. Açılış konserini Soner Sarıkabadayı’nın yapacağı festival, Merkezefendi Millet Kıraathanesi’nin yanındaki alanda gerçekleşecek.

MERKEZEFENDİ TIP FESTİVALİ, BİR ZEYTİNBURNU KLASİĞİ HALİNE GELDİ

9 gün sürecek festival hakkında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bir festivalin 24 yıl devam etmesi önemli bir kültürel hadisedir. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin 24. yılına ulaşmasının gururunu Zeytinburnu halkı olarak hep birlikte yaşıyoruz. Merkez Efendi hazretlerinin manevi şahsından ve geleneksel tıbbımıza katkısından aldığımız ilhamla düzenlediğimiz etkinliklere herkesi bekliyoruz.” dedi.

KONSERLER, YEMEK YARIŞMASI, ATÖLYELER, NEY DİNLETİLERİ…

24. Merkezefendi Geleneksel Tıp Fesitvali’nin konser takvimi ise şöyle: 12 Haziran Volkan Arslan, 13 Haziran İsmail Altunsaray, 18 Haziran Kutsi Merkezefendi festival alanında; 11 Haziran Uğur Işılak, 16 Haziran Alişan, 17 Haziran’da İkilem 15 Temmuz Meydanı’nda sahne alacak.

Yenikapı Mevlevihanesi Mevlevi Mukabelesi ile Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi çocuk programları ve atölye çalışmalarıyla, Nağmedar ise ney dinletileri ile festivale ev sahipliği yapacak.
Merkezefendi Tıp Festivali klasiği haline gelen ‘Yemek Yarışması’ ise 14 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Festivale katılmak isteyen vatandaşların ulaşımı; her gün saat 18.00’den itibaren Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’ndan kalkacak (ücretsiz) servislerle sağlanacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

Son Güncelleme: 08.06.2023 11:40
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