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23 Nisdan'da İBB Başkanı Değişti

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yıldönümünde koltuğunu, Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ecrin Palta’ya devretti. Başkan Palta’nın ilk talimatı, sert malzemeyle kaplı okul zemininin, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürülmesi oldu. Telefonla Başkanlık Özel Kalemi’ni arayan başkan Palta, yetkililere gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Halefinin talimatının takipçisi olacağını belirten İmamoğlu da “Okulun bahçesi bittikten sonra beraber gezelim. Bakalım istediğiniz gibi olmuş mu? Belki başka şeyleri de söylersin gelince arkadaşlarıma” şeklinde konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Nisan 2023 Pazartesi 06:55
23 Nisdan'da İBB Başkanı Değişti
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BAŞKAN PALTA TALİMATI VERDİ, İMAMOĞLU ‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIM’ DEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yıldönümünde koltuğunu, Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ecrin Palta’ya devretti. İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesindeki Başkanlık makam odasında gerçekleştirilen sembolik devir-teslim töreninde öğrenciler; Emircan Palta, Nisa Uğurlu, Ela Deniz İlker, Emre Ölmez, Ömer Kaan Ciğerci ile okul müdürü Hüseyin Kaya ve görevli öğretmen Ceren Emekçioğlu da hazır bulundu. Öğrenciler ve öğretmenlerle tek tek tanışıp bayramlaşan İmamoğlu, sözü, “yeni Başkan” Palta’ya bıraktı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

BAŞKAN PALTA: “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E TEŞEKKÜR EDERİM”

Başkan Palta, duygularını, “Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize armağan eden ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederim. Her sene olduğu gibi, bu sene de kutladığım bu bayram benim için çok daha heyecanlı ve gurur verici. Bugün burada olmama vesile olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ederim” sözleriyle dile getirdi. “Okulların bahçesi düzenlenebilir. Mesela okuduğum okulun bahçesi çok büyük. Fakat zemin çok sert. Çocuklar düşünce yararlanabiliyorlar. Parklardaki gibi yapılabilir. Çocukların teneffüste güzel vakit geçirebileceği alanlar yapılabilir. Okulumun bahçesi için bir ekip istiyorum” diyen Başkan Palta’nın ilk talimatı, sert malzemeyle kaplı okul zemininin, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürülmesi oldu. Telefonla Başkanlık Özel Kalemi’ni arayan başkan Palta, yetkililere gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

İMAMOĞLU’NDAN PALTA’YA: “OKULUN BAHÇESİ BİTTİKTEN SONRA BERABER GEZELİM”

Halefi Palta’nın talimatını aldıklarını belirten İmamoğlu da “Arkadaşlarım tespitler yapacak. Sonra senin istediğin gibi bahçe olabiliyor mu, ona bakılacak. Onlar, seninle ve arkadaşlarınla gezecekler okulun bahçesini. Sen hayallerini anlatacaksın. Arkadaşlarını da dinleyecekler. Sonra okulun bahçesiyle ilgili düzenleme yapılacak. Sonra, ben geleyim, sizi ziyaret edeyim. Okulun bahçesi bittikten sonra beraber gezelim. Bakalım istediğiniz gibi olmuş mu? Belki başka şeyleri de söylersin gelince arkadaşlarıma” sözleriyle sürecin takipçisi olacağının altını çizdi. İmamoğlu, makam odasında ağırladığı öğrencilere bayram hediyelerini verdi.

Kaynak:istanbul Times Haber Ajnsı (İTHA)

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