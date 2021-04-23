23 Nisanımız 101 Yaşında

CUMHURİYET ADIM ADIM GELDİ

O zaman toplumun büyük kısmının Cumhuriyet fikrine sıcak bakmasından dolayı 23 Nisan 1920 de açılan Türkiye Büyük Milet Meclisinde Cumhuriyet ilan edilmemişti. Meclisin 23 Nisan 1923’den 29 Ekim 1923’e kadar yaptığı çalışmalar ile cumhuriyete giden yoldaki engeller bir bir ortadan kaldırıldığı için kurulabilmişti.

BİNLERCE YILLIK HANEDAN GELECENEĞİNDEN GELEN YÖNETİM ANLAYIŞINDAN CUMHURİYETE GEÇİŞ KOLAY OLMADI …

Binlerce yıllık devlet geleneği olan Türkler de daha önce devletleri genelde bir hanedana mensup olan aileler kurar ve yönetirdi. Adil ve doğru hareket ettikleri sürece halk kendilerine tabi olur ve asırlarca bu şekilde devlet hükmünü sürerdi. Adalet ve doğruluktan ayrıldığı zamanda başka bir güçlü haneden ortaya çıkar oluşan boşluğu kapatmak için yeni bir devlet kurardı. 1923’e kadar irili ufaklı çok devlet kuran bu halkın en önemli özelliği tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmamsıdır.

23 Nisan 1920 ‘de Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları inisiyatifi ele alarak artık Osmanlı devleti ile yola devam edemeyeceklerini anladıkları için Türkiye Cumhuriyetini kurmayı kafalarına koymuşlar ve üç sene alt yapı çalışmalarını yaptıktan sonra nihayetinde 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti kurarak yeni bir devlet şeklini halkımıza hediye etmişlerdir.

23 Nisan’ımız ve Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)