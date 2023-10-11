2023 YKS ve LGS Sınavlarında Sevinçli Öğrencilerden Önemli Bir Başarı Geldi!

1986 yılında İstanbul Bakırköy’de dershane olarak başlayan Sevinç Eğitim Kurumları, bugün Türkiye’nin en çalışkan ve parlak zihinlerini yetiştirmesiyle biliniyor. Zorlu bir sınav yılının geride kaldığı 2023 içinde LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) olmak üzere MEB tarafından düzenlenen ölçme değerlendirme sınavlarında bu yıl da Sevinç Eğitim Kurumlarının gelişime önem veren eğitim sistemi kendini gösterdi. Milyonlarca öğrencinin hayallerini gerçekleştirmek için girdiği her iki sınavda da zirvede Sevinçli isimler yer aldı.

Saint Michel Fransız Lisesi, Amerikan Robert Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi gibi eğitimdeki kalitesiyle tanınan en iyi liseler Sevinçli parlak zihinlerle doldu. 3 milyondan fazla gencin katılım sağladığı YKS 2023 maratonu ise TYT, AYT ve YDT olmak üzere bütün oturumda Sevinçlilerin öne çıkması ile tamamlandı. Sınava Sevinç Eğitim Kurumları ile hazırlanan gençler Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ülkenin önde gelen üniversitelerine ilk sırada isimlerini yazdırarak daha aydınlık bir gelecek için yerlerini ayırdı. Sevinç Eğitim Kurumlarının sınava yönelik konu anlatımı, soru çözümleri, etüt dersleri ve basılı, yazılı, dijital yayınları ile MEB ölçme değerlendirme sınavlarına hazırlanan öğrenciler, 38 yıldır süren üstün başarı geleneğini bu yıl da koruyarak alttan gelen nesiller için ilham kaynağı oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Sevinçli Yüzlerce Öğrenci YKS 2023’de Zirveye Yerleşti!

17-18 Haziran 2023 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere yurt genelinde eş zamanlı olarak toplam 3 oturumda düzenlenen ve 3 milyondan fazla öğrencinin girdiği YKS sınavı sonuçları 19 Ağustos sabah saatlerinde ÖSYM resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Sevinç Eğitim Kurumlarında öğrenim görerek sınava hazırlanan öğrenciler ise; girdikleri yüksek başarı diliminin yanı sıra, doğru bir tercih dönemi sonrası yerleştikleri lider üniversiteler ile dikkat çektiler. Sevinç Eğitim Kurumlarının geleceğe dönük modern ve köklü eğitim sistemi ile yetişen öğrenciler, bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS 2023) ortalamanın üzerinde puan yaparak Türkiye’nin en başarılı üniversitelerine girmeyi başardılar. Aralarında Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinin de bulunduğu lider kurumlar Sevinç altyapısından yetişen öğrencilerle doldu.

Sevinç Öğretim Kurumları kaliteli eğitimi ve doğru rehberlik danışmanlığı sonucu 110 öğrencisini mühendislik, 37 öğrencisini tıp, 24 öğrencisini diş hekimliği, 20 öğrencisini mimarlık, 18 öğrencisini hukuk ve 8 öğrencisini eczacılık bölümlerine yerleştirdi. 38 yılı aşkın Sevinç farkı bir kez daha, sınava hazırlanan öğrencilere, akademik hayatlarına hem yurt içinde hem yurt dışında tanınan üniversitelerde devam etme ayrıcalığı kazandırdı.

2023 LGS Sonunda Türkiye’nin En İyi Liseleri Sevinçli Öğrencilerle Doldu

Liselere Hazırlık Sınavı (LGS 2023) için de Sevinçli öğrencilerin başarı serüveni aynı şekilde devam etti. Toplam 2 oturumda gerçekleşen sınav sonuçları 26 Haziran 2023 tarihinde açıklanarak, Sevinçli genç öğrencileri hayal ettikleri gelecek için bir adım ileriye taşıdı. 1 milyon 30 bini aşkın adayın yarıştığı sınavda Sevinçliler başarılı yüzdelik dilime girerek Türkiye’nin önde gelen Anadolu ve Fen liselerine yerleşti. Alman Lisesi, Robert Koleji, Saint Michel Fransız Lisesi ve Saint Joseph Fransız Lisesi gibi yüzlerce yıllık tarihi olan köklü yabancı özel okullar da Sevinçli genç nesillerle dolup taştı.

Aldıkları nitelikli eğitim ve kişiye özel danışmanlık sistemi ile genel ortalamayı geride bırakan ortaöğretim öğrencileri, ayrıcalıklı bir gelecek için önemli bir basamağı tamamlamış oldu. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri gibi ortak MEB derslerinin her birinde yüksek net yapan Sevinçli öğrenciler, aynı zamanda dahil oldukları evrensel ve kapsayıcı müfredat sayesinde ilerleyen yıllarda girecekleri üniversite sınavlarında da yüksek başarı yapacaklarının sinyalini şimdiden verdiler.

Tercih Döneminde Profesyonel Rehberlik Desteği Çok Önemli!

Milyonlarca öğrencinin pek çok alandan farklı sorular çözerek puanlandırma sistemine tabi olduğu YKS ve LGS 2023’te, başarıyı etkileyen tek faktör Sevinç Eğitim Kurumlarında sunulan müfredatın kapsamı ve yoğunluğu değildi. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; dönem boyunca öğrencilerin gerek sınava yönelik gerekse psikolojik her türlü sorununda yanında olan, alanında uzman eğitmenler bu başarının en büyük ortaklarındandı. Kişiye özel ilgi ve alakanın mevcut olduğu ortamda, dönem boyunca bütün öğrencilerin bireysel gelişimi yakından takip edildi ve zorlandıkları alanlara özel olarak yoğunlaşıldı. Bunun sonucunda önceki yıllara benzer şekilde, bütün kurum genelinde sadece bireysel değil, kitlesel bir başarı elde edilerek alınan eğitimin kalitesi bir kez daha vurgulanmış oldu.

Sevinç Eğitim Kurumları bu danışmanlığı “Ölçme değerlendirme sınavlarında başarılı sonuçların elde edilmesi sadece sınava doğru şekilde hazırlanmaya değil, bütün eğitim-öğretim süreci boyunca stres yönetimini ve okul-sınav dengesini en iyi şekilde kurmaya da dayanıyor. Kariyer planlamanın her adımında gençlerin yanında olarak onların güçlü yönlerini ortaya çıkaran, zayıf yönlerini geliştiren ve hem aile hem öğrenci için stressiz bir sınav hazırlık dönemi garanti eden rehberlik danışmanları, aynı zamanda sınav sonrası yerleştirme aşamasında da öğrencilerin yanında olarak hayallerin gerçekleşmesine büyük katkı sağlıyor. Sonuç olarak yıllardır süren ve Türkiye’deki diğer kurumlara ve gelecek nesillere ilham olan yüksek başarı geleneği Sevinç bünyesinde nesilden nesile aktarılıyor,” şeklinde açıklayarak kariyer planlama süreci üzerindeki önemli etkilerini vurgulamış oldu.

Yapılan bir diğer açıklama ise Sevinç Eğitim Kurumlarının gerek ders içi gerek ders sonrası erişime açtığı dijital ve karekodlu eğitim yayınlarını kapsayan mobil uyumlu portala odaklandı. Buna göre; yıl boyu mesleki eğitim kurslarına dahil edilen akademik kadro, MEB ile eş zamanlı sürdürdükleri dersleri özgün Sevinç basılı, yazılı ve dijital yayınları ile birleştirerek konu anlatımından soru çözümüne ve sınava yönelik eksik gidermeye kadar kritik alanların tümünde öğrencilerin gelişmesine yardımcı oldu. Bu da kurum bünyesinde sunulan modern araç gereçler, rehberlik danışmanlığı ve öğrenci performans planlamaları ile birleştirildiğinde ortaya sınavlarda yapılan yüksek başarı tablosu çıktı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)