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2022’de Hırkalar İle Mükemmel Kombinler Oluşturun

2022 kış sezonu için yeni hırka modelleri farklı kıyafetleri kombinleyerek harikalar yaratıyoruz. Soğuk havalarda, ısınmak için en ideal kıyafetler arasında yer alan hırkalar, farklı kumaş yapıları ve farklı örgü modelleri ile değişken seçenekler ile bu sezonda da 5’in1 Canpolat’ta sizlerle. Farklı vücut ölçülerine uygun olan hırka modeller arasında yer alan kısa ve uzun modelleri, eşsiz tasarım ve şekilleri ile farklı kıyafetlere uyarlayarak mükemmel kombiler yapabiliyoruz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Aralık 2021 Çarşamba 09:01
2022’de Hırkalar İle Mükemmel Kombinler Oluşturun
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Hırka Nasıl Kombinlenir?

Hırka, kadın kıyafetleri arasında yer alan tüm parçaları hırkalar ile kombinlemek mümkün olduğu gibi kendi tarzınızı en rahat yansıtabileceğiniz kıyafetlerden. Bunun için uzun elbise ya da uzun etekleri aynı tonlarda kullanarak,uzun hırkalarla kombinlemek oldukça şık bir görünüm elde etmeyi sağlarken, kısa elbiseleri uzun hırka modelleri ile kombinlemekcool bir görünümü elde etmek mümkün. Hırka modelleri, içerikte kullanılan elbiselerin zıt renk kullanımları ile dikkatleri üzerinizde toplayabilir, daha salaş modeller ile rahatlığı ön plana çıkarabilirsiniz.

Gömlek model mini boy elbise seçimlerinde kullanılan uzun hırka modelleri kadınsılığı ön plana çıkararak, göz kamaştırıcı bir kombine imza atabilirsiniz. Kısa hırka modellerini mini elbiseler ile birleştirerek sıcaklığı ve estetiği bir arada bulabilirsiniz. Beyaz bluz, siyah hırka çekiciliği ile dar kot pantolonlar oldukça şık bir hale getirebilir ya da İspanyol paça pantolon üstü kısa hırka kombinleriile siz de kendi tarzınızı ortaya çıkarabilirsiniz.

Kadın hırka modelleri arasında kendi tarzınıza uygun olan modeli hemen şimdi bulmak için 5in1 Canpolat yeni koleksiyonlarına göz atmalısınız. Hırka modelleri arasında yer alan fermuarlı kısa modellerden, yün örme uzun modellere kadar farklı tarzlara uygun modelleri seçme imkanı bulunuyor. Farklı renk tonlarından, farklı desen seçenekleri ile değişik kesim şekillerinden herhangi birini seçerek siz de kendi tarzınızı, göz alıcı sitiller ile kış aylarını sıcacık hale getirebilirsiniz. Günlük hayatta tercih edilen salaş Hırka modelleri göz alıcı tasarımlarıyla bir arada sunan 5in1 Canpolat 2022 koleksiyonu hırka fiyatlarıile yayında sizleri bekliyor!

KAYNAK:İstnabul Times Haber Ajansı (İTHA)

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