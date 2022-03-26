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2022'de En İyi 3 Çevrimiçi Slayt Gösterisi Oluşturucusu

En havalı fotoğraflarınızı harika bir slayt gösterisine dönüştürmek için tek ihtiyacınız olan bir fotoğraf slayt yapma programıdır. Slayt gösterisi olşturucusu, en sevdiğiniz fotoğrafları, temayı ve film müziğini kullanarak harika video slayt gösterileri oluşturmanıza yardımcı olabilecek, kullanımı kolay bir araçtır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mart 2022 Cumartesi 17:41
2022'de En İyi 3 Çevrimiçi Slayt Gösterisi Oluşturucusu
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En havalı fotoğraflarınızı harika bir slayt gösterisine dönüştürmek için tek ihtiyacınız olan bir fotoğraf slayt yapma programıdır.

Slayt gösterisi olşturucusu, en sevdiğiniz fotoğrafları, temayı ve film müziğini kullanarak harika video slayt gösterileri oluşturmanıza yardımcı olabilecek, kullanımı kolay bir araçtır.

Söylemeye gerek yok, piyasada yüzlerce fotoğraf slayt gösterisi hazırlayıcı var, ancak mükemmel olanı seçmek son derece zor bir iştir. Bu nedenle, PC'niz için en iyisini nasıl seçeceğinizi bilmiyorsanız, endişelenmenize gerek yok, biz sizin yanınızdayız. Online olarak kullanacağınız platformları kendi sanat kütüphaneniz gibi görebilirsiniz.

Görevinizi biraz daha kolaylaştırmak için, en iyi ücretsiz fotoğraf slayt gösterisi oluşturucu listesini ilk üçe indirdik.

1. Adobe

 
  • Ücretsiz resimler, sesler ve şablonlar
  • Görsel slayt tahtası
  • Özelleştirilebilir yazı tipleri, renkler, etiketler
  • Takım çalışması

Adobe Spark, şüphesiz yeni başlayanlar için en iyi çevrimiçi slayt gösterisi oluşturucudur. Slayt gösterilerine müzik ve fotoğraf ekleme gibi çok sayıda ücretsiz materyal ve güçlü bir özellik koleksiyonu sunar.

Adobe Spark'ı seçerseniz, sekiz temel video türü (slayt gösterileri) bulacaksınız. Film şeridi, çevrimiçi bir slayt gösterisi yapılandırmanıza yardımcı olur. Birkaç slayta video klipler, resimler ve metinler ekleyebilirsiniz. Yaratıcı çalışmalarınızda size yardımcı olmak için, uygulama 30'dan fazla arka plan teması ve renk efekti sağlar. Slaytlarınıza orijinal simgeler de ekleyebilirsiniz. Fon müziği eklemek isterseniz, Spark'ın kitaplığında bulabilir veya kendi melodilerinizi yükleyebilirsiniz. Tabii ki, bazı Adobe Spark alternatifleri var , ancak bunlardan birkaçı gerçekten yazılımın yerini alabilir.

2. Canva

           Çok sayıda ücretsiz grafik
  • Kolay kullanıcı arayüzü
  • Filigran yok
  • Video/ses ve gömülü medya desteği
  • Bu uygulamayı seçin ve kolayca profesyonel bir slayt gösterisinden farklı olmayan bir çevrimiçi slayt gösterisi oluşturacaksınız. Canva, çeşitli tasarım projelerinde etkin bir şekilde kullanılabilecek etkileyici bir şablon ve varlık koleksiyonu sunar.
  • Bu çevrimiçi slayt gösterisi oluşturucuyu başarılı bir şekilde kullanmak için dünyada tek sizde olan beceriler gerekmez. Sadece bir tasarım boyutu, şablon (örneğin boş bir tuval ile başlayın) seçmeniz ve ardından kitaplıktan medya dosyaları eklemeniz veya bunları yüklemeniz, renkleri ayarlamanız vb.
  • Daha önce oluşturulmuş birkaç slaydı, bilgisayarınıza indirerek veya çevrimiçi paylaşarak bir slayt gösterisi halinde birleştirebilirsiniz. Canva, PowerPoint sunumlarını ve diğer birçok çıktı türünü destekler.
  • Ancak, premium görseller, tasarımın yeniden boyutlandırılması vb. gibi bazı ücretli öğeler ve seçenekler vardır. Genel olarak, aylık abonelik, profesyonel Canva öğelerini kullanma zevkinden kendinizi mahrum bırakmak o kadar pahalı değildir.

3. Visme

Birçok slayt gösterisi şablonu
  • Ustalaşması kolay
  • Hızlı slayt gösterisi oluşturma
  • Özelleştirilebilir seçenekler

Visme, profesyonel ve kişisel kullanım için slayt gösterileri oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir hizmettir. Birkaç tıklamayla çeşitli varlıkları, stilleri ve efektleri uygulamanıza olanak tanır. Visme'nin tüm dünyada 4,5 milyondan fazla kullanıcısı var. IBM, General Dynamics ve Accenture gibi şirketler bunu slayt gösterileri ve bilgi grafikleri oluşturmak için kullanır. Bu hizmet, ekibinizle birlikte bir proje üzerinde çalışmanıza olanak tanır.

Visme'ye kaydolduktan sonra bir proje oluşturabilir ve ekip üyelerinizden proje hakkında yorum yapmalarını ve fikirlerini çevrimiçi olarak paylaşmalarını isteyebilirsiniz. Onlara erişim hakları verirseniz, iş arkadaşlarınız dosyaları görüntüleyebilir, açıklama ekleyebilir veya düzenleyebilir. 6 açıklama aracı kullanarak ayrıntılı talimatlar yazabilirsiniz. Tüm ekip üyeleri bir ileti dizisine yorum yapabilir, çeşitli sorunları düzeltebilir ve bunları çözüldü olarak işaretleyebilir.

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