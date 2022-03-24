2022 Adana Portakal Çiçeği Karnavalı Başlıyor!

2013 yılından itibaren her yıl mart ya da nisan aylarında gerçekleşen festivalde, kapalı ve açık alanlarda verilen konserler, sergi ve gösteriler unutulmaz bir karnaval havası estiriyor. Portakal çiçeğinin büyüleyici kokusunun hissedildiği tüm cadde ve sokaklar, muhteşem şovlara sahne oluyor. 2022 yılında 23-27 Mart tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan karnaval, yine muhteşem görüntüler ile tüm ziyaretçileri büyülemeye hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olma özelliğine sahip olan Portakal Çiçeği Karnavalı, uluslararası üne kavuşmayı da başardı. Yurt içinden ve dışından on binlerce kişiyi bir araya getirmeyi başaran etkinlikler çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitelerden oluşuyor.

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen festivallerde Adana halkının büyük bir kısmı başta olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon kişi, Adana sokaklarında buluştu. Ülkemiz için baharın gelişini müjdeleyen karnaval süresince kentin hemen her yerinde çeşitli gösterilerle kutlamalar yapılıyor. Sokak gösterileri, dans gösterileri, üniversite müzik gruplarının düzenlediği çeşitli konserler, halk oyunları, bando gösterileri ve spor müsabakaları eşsiz bir karnaval yaşanmasını sağlıyor. Sokaklarda açılan stantlarda Adana’ya özgü birçok yiyecek, içecek ve şehri simgeleyen objelere de ulaşmak mümkün.

Karnavalda Hava Koşulları

Bahar ayı içinde düzenlenen karnavalda hava koşulları genel olarak elverişli oluyor. Sokaklarda esen bahar havası, çok sıcak olmayan havanında etkisiyle doyasıya yaşanan bir coşkuyla kutlanıyor. Adana, nisan ayında baharın en güzel havalarını yaşamanızı sağlar. Kısa kollu giysilerle rahatlıkla gününüzü geçirebilirsiniz. Akşamları daha serin olacağı için yanınızda bir hırka olması da yeterli olacaktır.

Karnavala Ulaşım

Adana’da yaşayan genç yaşlı hemen hemen herkes arkadaşları ve ailesi birlikte karnavala çok kolay bir şekilde katılabilir. Şehrin her yeri festival havasına büründüğü için her alanda bir aktivite görmek mümkün. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'na ziyaretçi olarak katılmak istiyorsanız ve şehir dışından geliyorsanız, Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan birçok ulaşım aracı ile festivale katılım sağlayabilirsiniz.

Şehrin ulaşım seçenekleri arasında özel araç ve toplu taşıma alternatifleri zengin olduğu için karnavala kısa sürede ulaşabilirsiniz. Festival ruhunu doyasıya yaşayacağınız Adana’da kendinizi hiç yabancı hissetmeyeceksiniz. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tüm güzel neşesini yaşamanız için Neredennereye platformu, Adana otobüs bileti ile konforlu bir yolculuk deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Türkiye’nin neresinde olursanız olun Neredennereye.com ile Adana’ya ulaşmanız çok kolay. Adana otogarı ulaşım imkanları sayesinde şehir içine de kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Karnavalda Konaklama

Adana, konaklama konusunda da size oldukça fazla alternatif sunuyor. Birçok otel seçeneğine sahip olan şehirde her bütçeye uygun otel bulmak mümkün. Karnaval ruhunu yakından yaşamak isteyenler için Adana merkez otelleri oldukça uygun. Daha sessiz bir alanda konaklamak isteyenler için ise şehir merkezine yakın oteller de uygun hizmetler veriyor. Karnaval tarihlerinde yoğun ilgi gören Adana’da konaklama için rezervasyonunuzu erken yaptırmanızı öneriyoruz.

Karnaval için yurt içi ve yurt dışından birçok misafirin geleceğini duyuran karnaval komitesi de, ulaşım ve konaklama rezervasyonları noktasında acele edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu durum, karnavalın gördüğü ilgiyi de gözler önüne seriyor. Her sene olduğu gibi 2022 yılında da Adana ve çevresindeki illerin yaşanan ekonomik hareketlilikten olumlu yönde etkilenmesi bekleniyor. Adana, baharı şenliklerle karşılamak isteyenlere, bu yıl da benzersiz sürprizleri ile kucak açıyor!

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)