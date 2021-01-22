2021 Yılına Hızlı Başlayan İktisatEvim ,17. Şubesini Esenyurt’ta Açtı.

Sektördeki ilkleri gerçekleştiren şirketin, noter huzurunda toplara el değmeden hava ile karıştırılarak Sıra Tespiti yapmasının ve rakiplerinden kampanyaları, tecrübesi ve teslimat gücü yönünden ayrıldığının altını çizerken, sektörün en büyük şubelerinden birini Esenyurt halkına kazandırmaktan dolayı sonsuz mutluluk duyduklarını belirtti.

İktisatEvim sektörde kurulan 17. firma olmasına rağmen, ilk senesinde şube ortalama satışı olarak ilk üç, toplam gelir üretmede ise ilk yedi firma arasında yer alıyor. Şube ağını genişleterek üyelerine katkıda bulunan sistemle, kendi alanlarında kişilere finansal çözümler sunmayı hedefliyor.