2021 Yılı Her Konuda Halkı Üzdü

ÖLÜMLER CANIMIZI ÇOK ACITTI …

Ölüm elbette ki bir gün herkesi bulacak, ancak salgın hastalık sonucu aniden hastalanıp vefat edenlerin verdiği acı ve ızdırabın acısı bir başka oluyor. Düşünsenize ev sevdiğiniz ile beraber KOVİD 19’dan dolayı hastaneye yatıyorsunuz ancak belli bir süre sonra bir birini seven bu insanlardan birisi yaşamını kaybederek lanet hastalığa yeni düşüyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İşte insanı kahreden bu oluyor.2019 yılının sonlarında ÇİN’in WUHAN kentinde ilk olarak ortaya çıkan, akabinde bütün dünyayı saran COVİD 19 hastalığı bugün bütün dünyada etkilemediği ülke ile ve insan bırakmadı dersek abartı olmaz.

Şu an bile ülkemizde her gün resmi rakamlara göre 190’dan az olmak üzere vatandaşımızı bu amansız hastalığa kurban vermek zorundayız.

Biz burada bir kez daha halkımıza ilgili kurumlarımızın uyarılarına uymalarını istiyoruz.

2022 yılında başta bu anansız hastalık olmak üzere hiç tanımadığı mimar kızımızı samuray kılıcını ile öldüren olayların olmasını dilerim. Eskiden bize derlerdi ki ABD ve Avrupa’da bazı kişiler hiç bir neden yok iken tanımadığı bilmediği kişileri öldürüyor dedikleri zaman bu bize hiç anlamlı gelmiyordu. Ancak günümüzde ülkemizde her gün ruhu bozuk tiplerin hiç tanımadığı kişileri hayattan kopardığı yada kapanmaz yaralar açtığını duymaktayız.

Halkımızın bir önce ruh sağlığına kavuşması adına herkes üzerine düşeni yapması gerekir.

EKONOMİK OLARAK DA 2021 BİZE HİÇ İYİ GELMEDİ…

Yayın Grubu olarak sokak röportajları yaparak güncel konular ile alakalı sokakta ,caddede halkımıza sorular sorarak değişik

konular hakkında fikirlerini öğrenmeye çalışmaktayız. En çok şikayet aldığımız konu hiç şüphe yok ki hayat pahalılığı oluyor.

Özellikle sıvı yağlar, Tuvalet kağıdı, Şeker,bakliyat ve benzeri temel gıda maddelerinin fiyatlarının aşırı artması dar gelir gurubunu çok ama çok olumsuz etkiliyor.

Birçok temel gıda maddesi ve yaşam malzemesinin fiyatı % 299’dan aşağı olmamak üzere kabul edilemez artışlar yaşadı.

1 Ocak 2021’de 1 ABD doları 7.425 TL iken bir hafta önce fiyatı % 150’Ye yakın bir artış ile 18 bin lirayı geçti. Hükümetin KUR güvenceli hazine garantisi vermesi ile fiyatlar dolarda 12 bin TL ye kadar düştü.

Bu fiyat bile Ocak 2021’de 7.425 TL olan doların % 70 artış gördüğünü bize gösteriyor.

Yine Çeyrek altın 1 Ocak 2021’de 736 TL iken müdahaleden önce 1.650 TL ye kadar çıkmıştı. Müdahaleden sonra 1.300 TL ye gerilemesi ile burada da 10 ay içinde nerede ise çeyrek ve diğer altınlarda artış % 80 civarında oldu.

Bu artışlar dar gelirliyi zora soktu. Asgari ücret yeni yılda 2.825 TL ‘den 4.250 TL oldu ancak gıda,enerji,kira ve diğer ürünlerde yaşanan aşırı fiyat artışları ne yazık ki asgari ücretle çalışan kişileri memnun etmedi.

Amacımız hükümeti,iş vereni veya çalışan kesimi suçlamak değil. Sadece bütün dünya ile beraber ülkemizde de yaşanan fiyat artışlarının halkın dengesini bozduğunu bir kez daha duyurmak istedik.

DÖVİZ FİYATLARI ARTSIN Kİ HÜKÜMET ERKEN GİTSİN MANTIĞI İYİ DEĞİL

Bazı siyasilerin,yazarların veya ekonomistlerin halka umut verecek açıklamalar yapıp halkın oylarını almak yerine döviz ve ürün fiyatlarında yaşan artışlardan medet ummaları hiç mi hiç hoş değil. Başkasının felaketi üzerinde menfaat temin etmek isteyenden kimseye fayda gelmez.

Muhalefet ve İktidarın değişimini isteyenler daha aklı başında argümanlar öne sürmek yerine döviz ve gıda fiyatları aşırı artarsa hükümet oy kaybeder ve gider mantığı ile bir yere varılmaz.

Muhalefetin, muhalif yazar çizerlerin hükümetin değişimini istemeleri ve bunun için demokratik çaba sarf etmelerini anlarım ama ekonomi kötü olsun ki hükümet kaybetsin diye el ovuşturan kim olursa olsun seçmen ona saygı duymaz.

Hükümetin değişimini istiyorsanız yap işlet devret modelinin halkın zararına işlediğini konuşun.

Ataköy Sahili, Haramidere de ,basın ekspres yolunda dere içinde verilen imarları eleştirin…

Hükümetin yada Ak Parti Genel başkanın ekonomi ile alakalı görüşlerini eleştirin ve eski başarılı ekonomi kurmaylarından Ali Babacan,Mehmet Şimşek ve burada isimlerini sayamadığım çok değerli bürokratların her şeye evet dememesinden dolayı görevden alıp yerine her şeye hay hay diyenleri atarsanız ekonomi bu hale geliri demeyi bilin artık.

Velhasılı kelam 20.bütçesini yapan hükümeti eleştirecek argüman bulamıyorsanız o zaman siyaset yapmayacaksınız.

2022 Yılının başta halkımız olmak üzere dünya insanlık tarihine sağlık,barış,huzur ve mutluluk getirmesini dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)