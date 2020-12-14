2020 Yılı Her Yönü İle Kayıp Bir Oldu

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde çıktığı söylenen Korana Virüs bütün dünyayı 2020’nin ilk ayında itibaren etkisi altına aldı. Ülkemizde ise il vaka 11 Mart 2020’de tespit edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Tıp dilinde Pandemi demek aynı anda bütün dünyayı sert ve acımasız bir şekilde etkisi altına alan salgın hastalık demektir.

Bu tür felaketlerin ancak yüz yılda bir yaşandığını düşünecek olursak şu an dünyada hekimlik yapan bütün doktorların ilk kez virüsten bulaşan bu hastalık ile yüz yüze geldikleri kabul görmüş bir gerçektir.

2020 YILI DÜNYA İÇİN GERÇEKTEN KAYIP BİR YIL OLDU

Bu beklenmeyen durumdan etkilenmeyen meslek hemen hemen yok gibidir.Okullar kapandı, Uçak seferler durdu, sağlık hizmetleri aksadı, Adalet Hizmetleri bir süre durdu, restorant, kafteryalar başta olmak üzere bir çok iş yeri en sert şekilde bu pamdemiden ekonomik olarak etkilendi…

EN YAKINLARINI EBEDİYETE UĞURLAMAK ACI AMA ONLARI SON YOLCULUKLARINDA YALNIZ BIRAKMAK DAHA DA ACI

Bir çok kişi en yakınlarını ebediyete uğurladı. İşin acı ve ızdırap verici tarafı ise kendilerine de virüs’e bulaştığı için en çok sevdikleri yakınlarına karşı son vazifesi olan cenaze namazlarına katılamamak da ayrı bir acı ve ızdırap olarak hayatta kalanların üzerinde psikololik bir olarak çok tarifi imkansız acı ve ızdırap bıraktı.

BANA BULAŞMAZ DEMEYİN BU HASTALIK KRALINI BİLE TANIMIYOR…

virüs zengin,fakir,tanınan,tanınmayan,ayrımı yapmıyor. Maske,Mesafe ve hijyene dikkat etmeyen herkese uğruyor.Kimisini hayatta koparıyor,kimisine ise ağır hasarlar veriyor. Dünya da ve ülkemizde genç yaşlı bir çok kişinin ölümüne neden olan Korona Virüs (KOVİD 19) belası halen en şiddetli şekilde varlığını devam ettiriyor. Maske-Mesafe ve Hijyene dikkat etmez isek bu süreç daha çok can alacak ve maddi manevi bir çok şeyimizi alıp gidecek.

Henüz ailesinde hayatını kaybeden olmayanların içinde azda olsa bir kesim bana bir şey olmaz diyenlere rastlıyoruz.

Bizler basın mensubu olarak halkın içinde yer alıyoruz . Bu virüs çok tehlikeli ve zorlu bir süreç yaşıyoruz.

2020 yılı her açıdan kayıp bir yıl oldu. Biz de manşet haberimizde 2020 ‘nin üstüne çarpı atarak bu seneyi yaşamımızda silmenin daha iyi olduğunu düşündük.

LÜTFEN MASKE – MESAFE VE HİJYENE Hep beraber dikkat edelim.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)