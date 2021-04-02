2020 Yılı Beylikdüzü'nde Sosyal Yardım Odaklı Bir Yıl Oldu

İstanbul Arel Üniversitesi, online platform üzerinden yapılan seminerde Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba ile Beylikdüzü Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Hanlı’yı ağırladı. İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Akkuş’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe ayrıca Arel Üniversitesi öğrencileri de zoom üzerinden katıldı. Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında tüm sosyal hizmet çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Muazzez Akbaba, “Müdürlüğümüz sosyal yardımlar, danışmanlık hizmetleri, çocuk hizmetleri ve sosyal destek hizmetlerinin bütünleştiği bir kurum. Beylikdüzü’nde yaşayan tüm vatandaşlara, toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde birçok hizmette bulunduk. Bu anlamda hizmetleri oluştururken bunların sürdürülebilir olmasını çok önemsedik. Dolayısıyla halka doğru, güzel ve güvenilir hizmetler vermekteyiz.” şeklinde konuştu.

Akbaba: 2020 yılı daha çok sosyal yardım odaklı bir yıl oldu

Pandemi nedeniyle zor bir yıl geçirdiklerini ifade eden Akbaba “Bu dönemin kendine özgü bir yapısı oldu. Kapalı olan işletmeler, ticari işletmelerin uzun süre kapanması bizi inanılmaz bir sosyal yardım başvurusu ile karşı karşıya bıraktı. Yaklaşık 1 ay içerisinde 5 bine yakın başvuru aldık. Tabii bu başvurulara çok hızlı bir şekilde geri dönüş yaptık. Diğer belediyelerden bizi ayıran bir tarafımız oldu. Her gelenin tapu sorgulamalarını yaptık ve bunlar üzerinden eleyerek insanlara doğru bir şekilde yardım hizmetlerini götürdük. Birçok belediye beyanlar üzerinden bu işlemi yaptı. Bu anlamda doğru insana doğru hizmeti götürmek için yoğun mesai harcadık.” dedi. Akbaba aynı zamanda Beylikdüzü Belediyesi’nin kurduğu Gıda Bankası, Yaşam Bahçesi, Aile Danışma Merkezi, Kadın Dayanışma Merkezi ve Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi hakkında da bilgiler paylaştı.

Hanlı: Her kadın ve çocuğun hiçbir ayrım gözetmeksizin destek alma hakkı var

Beylikdüzü Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Hanlı ise ilçede faaliyet gösteren Kadın Dayanışma Merkezi hakkında değerlendirmede bulundu. Kadın danışma merkezlerinin, kadınların şiddete maruz bırakıldığında ya da bırakılma ihtimali olduğunda en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Hanlı, “ Kadınlara ve çocuklara şiddetle mücadelede sürecinde ihtiyaç duydukları konularda ücretsiz destek sağlıyoruz veya destek sağlayacak diğer kuruluşlara yönlendiriyoruz. Her kadın ve çocuğun hiçbir ayrım gözetmeksizin merkezimizden destek alma hakkı var. Kadının ihtiyacı doğrultusunda hangi kurumlardan ne şekilde destek alabileceği hakkında kendisini bilgilendiriyoruz. Bu kapsamda kadınlara kendileriyle ve çocuklarıyla ilgili sorunları için alabilecekleri hizmetler, güvenlik ve mevcut yasal düzenlemeler hakkında bilgi veriyoruz. Aynı şekilde danışma merkezine başvuran kadınlara sağlık ve hukuki sorunlarını çözmeleri konularında danışmanlık vermek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmalarına ve gerekli hizmetleri almalarına destek olmak adına her türlü desteği sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.