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2020 YIılının Gündemi Değişmiyor; Koronavirüs İle Alakalı 52 Milyon Haber Çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınında, toplam vaka sayısı 75 milyona yaklaştı. Küresel bir salgın haline dönüşen virüs, Mart ayından itibaren ülkemizde ve dünyada en çok konuşulan başlık olma özelliğini sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Aralık 2020 Cuma 11:23
2020 YIılının Gündemi Değişmiyor; Koronavirüs İle Alakalı 52 Milyon Haber Çıktı
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Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüs ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece bu ay Koronavirüs ile ilgili çıkanhaber adedi 50 bin 369olarak görüldü.Çıktığı günden bu yana farklı başlıklarla gündemde kalmayı başaran COVİD-19 son zamanlarda aşının bulunmasıyla gündeme gelirken, son 2 ayda aşı çalışmaları ile alakalı 1 milyon 785 bin haberde yansıma bulduğu görüldü. Mart ayından bugüne kadar koronavirüs ile alakalı medyaya yansıyan haber sayısı ise 52 milyon 404 bin olarak kayıtlara geçti.

Ajans Press’in, gisanddata “COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları” verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki COVID-19’lu toplam vaka sayısı 74 milyon 952 bin 221 olarak güncellendi. Rakamlar 4 ay önce ile kıyaslandığında ise Ağustos ayında Koronavirüse yakalanan toplam vaka sayısı 20 milyon 292 bin 486 olarak kaydedildi. . Veriler anlık olarak artarken, şu an Türkiye’deki güncel vaka sayısının 1 milyon 955 bin 680 olduğu saptandı.Böylelikle Türkiye COVID-19’lu kişi sayısı ile dünyada 6’ncı sırada yer alırken, ilk üçte yer alan ülkeler; 17 milyon 206 bin 647 vakayla ABD, 9 milyon 979 bin 447vaka ile Hindistan, 7 milyon 110 bin 434vaka ile de Brezilya olarak sıralandı. Dünyadaki toplam ölüm sayısı ise 1 milyon 662 bin 127 oldu.

Daha Fazla bilgi için; AJANS PRESS /  seval.temel@ajanspress.com.tr/   444 7 212-1158

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