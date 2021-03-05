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20 Yaş Altı ve 65 Yaş Üstü Vatandaşlar Toplu Ulaşımı Kullanabilecek

Son alınan kararla, İstanbul’da 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı saatlerde toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek. Yeni uygulamayla, 65 yaş üstü kişiler 10:00 – 14:00; 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise 14.00 – 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Mart 2021 Cuma 09:18
20 Yaş Altı ve 65 Yaş Üstü Vatandaşlar Toplu Ulaşımı Kullanabilecek
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Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 3 Mart Çarşamba günü toplanan İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımaya yönelik yeni kararlar aldı.

Buna göre; yüksek risk grubunda İstanbul’da, 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı saatlerde toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

Yeni uygulamayla, 65 yaş üstü kişiler sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 10:00 – 14:00, 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise 14.00-18.00 saatleri arasında; otobüs, metro, tramvay, metrobüs, vapur, minibüs, dolmuş gibi toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim hizmeti veren kurumlarının öğrenci / öğretmen / çalışanlarından, 65 yaş üstü olanlar ile 20 yaş altı olanlar ise, bu saatler dışındaki okul giriş çıkış saatlerinde, ilgili güzergahtaki toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek. Bu kişilerin, eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belgeleri yanında taşımaları gerekiyor.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı gelmişti.

Son Güncelleme: 05.03.2021 09:33
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