2 Yılda İş Bulma Kolaylığı Sağlayan Meslekler…

Tercih maratonu tüm hızıyla devam ederken meslek sahibi yapan sağlık alanındaki ön lisans programları da adayların ilgi odağı oluyor...

Sağlık alanında eğitim veren iki yıllık programların öğrencilere sağladığı önemli avantajlar olduğuna dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu SHMYO Müdürü Doç. Dr. Mesut Karahan, tercihte bulunacak adaylara önemli paylaşımlarda bulundu.

Nitelikli sağlık profesyonelleri…

Doç. Dr. Mesut Karahan, üniversitenin sağlık temasını ön planda tutarak ilgili alanlarda 4 yarıyıl boyunca teorik ve uygulamalı eğitim veren, sanayi, kamu ve sağlık hizmet sektörü ile iş birliği içerisinde sağlık sektörünün giderek ihtiyaç duyduğu nitelikli sağlık profesyonellerini yetiştirdiğini kaydetti.

2 yılda iş bulma kolaylığı sağlayan meslekler…

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 36 normal öğretim, 23 de ikinci öğretim olmak üzere toplamda 59 programa sahip olan, ülkemizin en kapsamlı üniversitelerden biri olarak güvenle eğitim-öğretim hayatına devam ettiğini kaydeden Karahan, “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda 19 farklı laboratuvar altyapısı ile mesleki beceriler yoğun olarak öğretilmektedir. Bu nedenle hayata atılmak isteyen öğrenciler için uzun bir üniversite eğitimi yerine 2 yıl gibi kısa bir sürede iş bulma kolaylığı sağlayan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tercih edilmesi sağlık sektörü içerisinde istihdam açısından önemli avantajlar sunacaktır.” dedi.

2 yıllık eğitim sürecince çift anadal yapabilirler

Üsküdar Üniversitesi olarak öğrencilerimize kendilerini daha da geliştirebilecekleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) gibi alternatif yollar sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Doç. Dr. Mesut Karahan, SHMYO öğrencilerinin 2 yıllık eğitim süreci boyunca çift anadal imkanları olduğunu da söyledi. Karahan, çift anadal programıyla ilgili şunları kaydetti:

“Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) 09 Haziran 2017 tarihinde yayınlamış olduğu ‘Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair’ yönetmelikte de bahsi geçen çift anadal programı öğrencilerimiz için önemli bir olanaktır. Bu yönetmeliğe göre; ön lisans programlarında okuyan öğrencilerimiz Çift Anadal (ÇAP) yapma imkânına sahip olarak iki programdan da diploma sahibi olma imkânı bulabilirler.” dedi.

Erasmus+ ile staj ve ders alma fırsatı…

Doç. Dr. Mesut Karahan, aynı zamanda öğrencilerine uluslararası tecrübe ve gelişim imkânı sunan Erasmus + iş birlikleri sayesinde, staj ve ders alma hareketliliğinden yararlanma fırsatı sunduklarını da sözlerine ekledi.

Gündüz çalışanlar için akşam okuma fırsatı…

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Salih Tuncay ve Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk Karasakal da şu değerlendirmede bulundu:

“Sektörde çalışan öğrencilerimiz için üniversitemizde ikinci öğretim programlarımız mevcuttur. Bu durum öğrencilerimize akşam okuma imkânı vermektedir. SHMYO’dan mezun olan öğrencilerimiz sektörlerinde büyük oranda istihdam edilmesinin yanında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı olmaları halinde, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yer alan uygun bölümlere yapacakları dikey geçişlerinde özellikle intibak/muafiyet konusunda ön lisans ve lisans müfredat uyumluluğu sayesinde kolaylık yaşayacaklardır. Ülkemizin dünya çapında sağlık alanında ortaya koyduğu başarılar herkesin takdirini kazanmıştır. Bu doğrultuda ülkemizin hedeflerine katkı sağlamak amacıyla Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak tüm programımızla eğitim ve öğretimi evrensel standartlarda yürütmekte ve sektöre nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmekteyiz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA