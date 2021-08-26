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2 Nu'lu Baroya Kayıtlı Olmayan Avukatlara Dosya Verilmiyor
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2 Nu'lu Baroya Kayıtlı Olmayan Avukatlara Dosya Verilmiyor

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Türk Telekom’da icra dosyaları nedeniyle yaşanan maddi kaybı ve avukatlar arasında 1 ve 2 No’lu baroya kayıtlı olma durumlarına göre yapılan politik ayrımı Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Emecan, avukatlar arasında politik gerekçelerle ayrım yapıldığı ve dosyaların buna göre dağıtıldığını vurguladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2021 Perşembe 13:16
2 Nu'lu Baroya Kayıtlı Olmayan Avukatlara Dosya Verilmiyor
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ULAŞTIRMA BAKANI’NDAN TÜRK TELEKOM’A: 2 NO’LU BAROYA KAYITLI OLMAYANA DOSYA YOK

Tahsilat alanında deneyimli ve uzun yıllardır bu işi yapan avukatlara bir anda dosya ataması yapılmasının kesildiğini ve bu nedenle kurumun zarara uğratıldığını belirten Emecan,“Hukuk bürolarındaki binlerce çalışan dosya ataması yapılmadığından işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bizzat talimatıyla 2. baroya üye olmayan hiçbir avukata iş verdirilmediği, daha önceden iş alan ancak 2. baroya geçmeyen avukatlardan dosyaların geri istendiği ve yeni dosya verilmediği avukatlar tarafından bilinmektedir. Yeni Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Uğur Nabi Yalçın’ın, her ay düzenli olarak avukatlara yönlendirilen ve düzenli olarak tahsilatı sağlanan icra dosyalarını 15 ay boyunca avukatlara dağıtmadığı, bu nedenle tahsilatların durduğu ve şirketin 300 milyon TL anapara, 500 milyon TL asıl alacak zararına uğratıldığı iddia edilmektedir. Bu zararın 2021 yıl sonuna kadar yaklaşık 700 milyon TL civarında olacağı beklenmektedir. Ulaştırma Bakanı’nın bu sorulara derhal yanıt vermesi gerekmektedir.” dedi.

BAKAN’A SORULAR

Emecan, Bakan Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

  1. Türk Telekom’un zarara uğratıldığı iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır? Eğer iddialar doğru ise Türk Telekom’un icra takipleri dolayısıyla uğradığı zarar ne kadardır?
  2. Söz konusu icra dosyalarının yaklaşık 15 ay boyunca avukatlara dağıtılmama gerekçesi nedir?
  3. Biriken yüz binlerce dosya, hangi avukat/avukatlara kaç adet olarak atanmıştır?
  4. Bakanlığınıza yönelik, söz konusu dosya dağıtımları yapılırken avukatlar arasında kayıtlı oldukları baroya göre politik bir tutumla ayrım yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?
  5. Şu anda aktif bir şekilde dosya dağıtımı yapılan avukatlar hangi baroya kayıtlıdır? Bu avukatların arasında 2 No’lu baroya kayıtlı olan ve olmayan kaç avukat vardır?

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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